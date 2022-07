Consecuencias inevitables

Existen pulsiones en la vida cotidiana que se repiten en la acción pública. Milton Friedman decía que cuando a uno le toca gastar un dinero que no es suyo lo hace de manera muy diferente a cuando las perras salen del propio bolsillo. Y es verdad. Es muy fácil dilapidar el dinero ajeno.

Cuando la pandemia del coronavirus paralizó la producción y el comercio en Europa, a los gobiernos de la UE le entró un canguelo importante. Y se discutió la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para salvar el trasero de los países que se encontraban en situación de mayor fragilidad. Los de siempre, claro. Los del Sur: Italia, España, Portugal y Grecia.

En ese entonces, los llamados frugales, o sea, los países del norte, con impuestos altos, gasto público estricto y sociedades educadas en la responsabilidad fiscal y la disciplina económica, se opusieron a endeudarse colectivamente, emitiendo dos billones de euros. Porque eran conscientes de que habría que pagarlos. Y porque tenían serias sospechas de que los alegres países del Mediterráneo se iban a pulir la pasta en sostener un gasto público improductivo.

Pasados los años de la pandemia se puede comprobar que aquellos miedos no eran infundados. Lo que ha disparado la inflación en Europa no es la guerra de Ucrania, una mentira repetida una y otra vez, sino esos dos millones de millones arrojados a las fauces de los gobiernos, combinado con una crisis de la oferta productiva que no pudo responder a la demanda que estalló cuando la gente volvió a consumir.

El dinero que se aprobó para sostener los servicios públicos esenciales en condiciones excepcionales, se ha convertido en depósitos de grasa en los presupuestos de los gobiernos irresponsables. Se han consolidado gastos estructurales que son insostenibles sin aquel dinero extraordinario. Y los gobiernos de esos países –¿quién dijo España?– han entrado en el perfecto cepo de una inflación que les hace recaudar miles de millones extra, que les vienen de maravilla, pero que empobrece a sus ciudadanos, destroza sus economías y, a medio plazo, provocará un desastre en el empleo.

Cuando suban los intereses y aumente el precio del dinero, España tendrá que financiar una deuda insostenible. No solo la que ya tiene, sino los créditos que necesita pedir año tras año, como un yonki fiscal, porque este país sigue gastando muchísimo más de lo que ingresa. Y ya saben ustedes lo que suele pasar cuando una familia no puede pagar la hipoteca de su casa.