Alberto Núñez Feijóo dice que salió preocupado del Debate del estado de la Nación. No del todo, es gallego, en su rostro asomaba media sonrisa observando al presidente del Gobierno renunciar al centroizquierda para competir en el espacio electoral populista de la izquierda. Sánchez hace tiempo que dejó de ser creíble. Su figura adquiere distintos pelajes; ahora es un viaje a la izquierda, mañana intentará un camino de vuelta dependiendo del momento, la circunstancia y la cercanía de las urnas. Se podría decir que en cada pirueta o golpe de efecto el personaje pierde credibilidad si no fuera porque ya no le queda de donde tirar para convencernos de que su estrategia es sincera en busca del beneficio común y no del interés exclusivamente personal de resistir y aguantar. Su indiscutible capacidad para crecerse ante las dificultades es la de un boina verde del bruxismo cuando tensa la mandíbula.

Desconozco si son progresistas los gravámenes temporales a los bancos y las eléctricas, anunciados supuestamente para aliviar la inflación, pero cabe sospechar que las entidades financieras repercutirán el coste extraordinario del impuesto con una subida de los tipos a los ciudadanos que están pagando ya con altos intereses sus hipotecas. Y que las empresas energéticas lo cargarán en el recibo de la luz. Al final, como siempre sucede con muchas de las recetas mal llamadas progresistas, pagarán los «paganini» de toda la vida. La Unión Europea volverá a estrechar el cerco por si hay un dispendio de las ayudas en esta nueva vorágine subvencionadora. Pero esto a Sánchez parece darle igual, necesitaba un golpe de timón para rebajar las expectativas electorales de Yolanda Díaz haciéndolas suyas. Y ha ido «a por todas», como se ha encargado de recalcar creyéndose el ser más empático de la tierra. El eslogan, en realidad, sería más preciso utilizando el lenguaje inclusivo nuestro de cada día y referido a los españoles en general. Ha ido «a por todas y a por todos».