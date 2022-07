Millones sí, casas no

Mas de mil personas, en La Palma, siguen viviendo fuera de sus hogares. No solo las que lo perdieron a causa de la lava, sino los que no pueden regresar porque los gases que se registran en algunas zonas siguen siendo altamente tóxicos y peligrosos para la salud de las personas. Acogidos en hoteles, casas de familiares y caravanas, los afectados por el volcán pueden consolarse leyendo todos los días los periódicos y viendo las fotos en las que autoridades del desgobierno de España y responsables canarios anuncian una lluvia de millones para construir viviendas. Los millones se anuncian una y otra vez. Pero las casas siguen sin llegar. En dos meses se compraron cien viviendas por una empresa del desgobierno guanche, llamada Visocán que demostró, por la vía de los hechos consumados, que cuando se tiene el dinero y se tiene la voluntad se consiguen viviendas. Si nuestros probos próceres regionales han recibido tantísimos millones ¿Qué es lo que les falla? ¿La voluntad? ¿Por qué siguen pasando las semanas y los meses y esas viviendas no se gestionan con la urgencia que necesitan las familias afectadas?

| J.B.