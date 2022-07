Una receta milagrosa

Con esta moda española de sacar a las momias de las tumbas, no es extraño que Pedro Sánchez, presidente de la cosa calamitosa, echara mano ayer de Joaquín Costa y la España enferma de los regeneracionistas. Cosa que da yuyu, porque aquella enfermedad terminó curándola de un sangriento tajo un cirujano de mano de hierro que llevaba uniforme y espadón.

El presidente Sánchez, con metáforas médicas, hizo un diagnóstico acertado de los males que nos aquejan y que, básicamente, son culpa del mundo en que vivimos. De la pandemia, la guerra y el cha cha chá. Y llamó curanderos aprovechados a los de la oposición y a sus cómplices de los altavoces mediáticos.

La receta que anunció para curar la infección de pobreza es subir los impuestos a las eléctricas y a los bancos. En total 3.500 millones de euros al año: 2.000 millones a las energéticas y 1.500 millones a la banca. Poniéndole coleta, Sánchez podría haber sido el mejor Pablo Iglesias. Y hasta sus socios de Unidas Podemos le aplaudieron a rabiar, como si de las cenizas de la hoguera de la OTAN surgiera la figura del líder rojo contra el neoliberalismo.

A los ciudadanos, entiendo yo, las eléctricas y los bancos mayormente nos la refanfinflan. Por mí que les saquen los hígados. Pero uno ya es mayor para creer en pajaritos preñados. Hemos comprobado, por amarga experiencia, que cuando a los bancos les aprietan las tuercas ellos nos suben las comisiones. Y lo mismo pasa con la energía. Y no hace falta ser un lince ibérico para deducir que lo que va a ocurrir, cuando les metan a ellos el rejón fiscal, es que nos pondrán banderillas a todos los consumidores.

Sánchez, sin embargo, no habló de las consecuencias de que un selecto grupo países, gobernados por cabezas de pescado, haya puesto su energía en manos de un dictador que les ha cortado el grifo. No dijo que en Alemania, donde ya se habla de incluso de cortes energéticos y prohibir el transporte privado, se prevé una enorme crisis económica si Rusia cierra el suministro de gas para poner a la Unión Europea de rodillas. No dijo que todos los países –menos el nuestro– están importando carbón y poniendo en servicio viejas centrales. Y no dijo que si cae una ficha tan importante como la de los alemanes, caerán todas las de la Unión Europea. Y ni siquiera se permitió hablar, supongo que por puro pánico, de lo que podría pasar si Argelia le cierra el grifo del gas a España.

Pero es que todo eso es irrelevante, porque le va a subir los impuestos a los poderosos. Misión cumplida. Ya se pueden dar con un canto en los dientes.