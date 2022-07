Jóvenes de cristal

Cada generación tiene su propio nombre que intenta definirla en función de la época económica-político-social donde se enmarca: generación de Hierro (1930 – 1940), los Baby Boomers (1946 - 1965), seguido por la X (1972 - 1980), los Milenials (1985 - 1995) y la Generación Z (1995 - 2000), para acabar en la Generación de Cristal que son los nacidos después del 2000. Y se llaman así porque, según la filósofa Monserrat Nebrera, son una generación que, como el cristal, son duros pero frágiles, y se manifiestan inestable e inseguros.

Constituyen una generación cuyos padres lo dieron todo, y más, para protegerlos, mimarlos y que no les faltara de nada; tal vez para compensar su falta de dedicación; ya que estaban trabajando todo el día para facilitarles una vida, que no un mundo, mejor. Y así, dicha generación se ha entregado, sin esfuerzo ni sacrificio, a obtener todo lo que quieren –independientemente de que lo necesiten, o no–, de inmediato. A ser posible, sin mover un dedo; o, lo que es peor, que otros lo muevan por ellos.

Estamos inmersos en una lucha ideológica por la defensa de la enseñanza reglada como un bien público. La educación de nuestros hijos debería constituir un asunto de Estado; de tal forma que, el consenso, fuera total y duradero. Y, sobre todo, de ámbito nacional. De tal forma que perdurara en el tiempo, independientemente del gobierno que hubiera en cada momento. No se puede permitir que el sistema educativo se convierta en un instrumento de adoctrinamiento. Los conceptos de tipo moral o ideológico deben desterrarse de las aulas. La enseñanza pública debe aspirar a ser de calidad y fundamentarse en el esfuerzo, el mérito y los contenidos concretos de cada asignatura.

Dicha lucha ideológica tiene varios frentes. Para comenzar, la izquierda de este país, pretende banalizar la cultura del esfuerzo, cuando no despojarla de su auténtico significado. No hay que olvidar que la vida, en sí mismo, es esfuerzo; y que los pilares donde se asienta deben ser la voluntad, la constancia y la persistencia. Es la única forma de que nuestros hijos superen los inconvenientes que le va a proporcionar la vida; y, de la manera en que los afronten y, sobre todo, lo superen, o no, forjarán su carácter y hallarán la autoestima. Hay en la izquierda radical–principalmente los que, con su apoyo, conforman gobierno–, quienes opinan que la meritocracia es una forma de «generar fatiga estructural y ansiedad», que ya es rizar el rizo de la empanada mental. Además, insisten en que el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y la honradez personal, junto a la determinación por conseguir los objetivos que cada uno se proponga, no sirven para nada.

Es obvio que la educación siempre ha influido en la reducción de las desigualdades en nuestra sociedad; y una escuela exigente y que respete la igualdad de oportunidades contribuye a ello. Desalentar el esfuerzo en los alumnos es lo peor que se puede hacer por ellos y por su futuro. Es necesario, pues, que los alumnos dominen los contenidos de las asignaturas. Que se lea en clase y que se vuelva a los dictados de toda la vida. Deben permanecer las notas numéricas, y, como no, las Menciones de Honor como recompensa del esfuerzo y del mérito. Debe apostarse por los exámenes durante las distintas etapas. Así como por establecer una única prueba a nivel nacional para la Selectividad, con contenidos comunes para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los alumnos.

A la escuela hay que ir a aprender, no a ser adoctrinado: «ciudadanía resiliente, emergencia climática, ciudadanía ética digital, soluciones coherentes con la ética y compromiso con la sostenibilidad, las matemáticas y la perspectiva de género, la gestión emocional más la perspectiva socioafectiva…». Todo palabras huecas y ampulosas para no decir nada. Es por ello que hay que erradicar la contaminación ideológica de las aulas y los conceptos ajenos a los saberes concretos de cada asignatura. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos, y, por extensión, el de nuestra sociedad.

