Cuando uno ya ha resucitado una vez, todo es posible. Te dan por fiambre pero sales del ataúd fresco como una lechuga y a partir de ahí todo el monte es orégano. Pedro Sánchez, que estuvo difunto y regresó del más allá, ha descubierto el verdadero secreto de la política en España: que da igual lo que digas y da igual lo que hagas, porque lo que importa es lo último que digas y lo último que hagas. El pueblo es como un pejeverde, que no tiene memoria. Sánchez ha dicho unas cosas y hecho otras completamente diferentes. Pero no pasa nada. Es irrelevante. Lo que le puede pasar factura no es su incoherencia, sino el agujero que tienen los españoles en el bolsillo. Por eso va a comparecer en el Congreso para leer un discurso de investidura. Pongamos el contador a cero. ¿Quién ha estado gobernando? Da igual. ¿A quién le importa?. Pedro Sánchez se presentará con un nuevo programa de gobierno destinado a hacer felices a todos los españoles, aunque se enfrente al “pequeño” detalle de que solo le queda un año. No sé si anunciará bajadas de impuestos o subidas de ayudas pero traerá bajo el brazo un zurrón de gofio de miles de millones para todo el mundo. ¿Y saben lo peor? Seguro que hay gente que se lo va a creer. En Tontilandia viven muchos peces

| J.B.