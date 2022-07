La nueva ola de covid en su contexto

La aparición de la mutación BA.5 del coronavirus, una subvariante de la ómicron, ha provocado lo que ya se puede definir como una séptima ola de infecciones y que algunos epidemiólogos consideran la octava después de que en realidad la séptima pasara desapercibida sencillamente porque dentro del proceso de ‘gripalización’ del virus se dejaron de contar los casos. En la actualidad se observa un aumento significativo de casi todos los parámetros que nos permiten valorar la incidencia de la enfermedad.

La BA.5 ya es mayoritaria en Canarias (la mutación representa más del 60% de los nuevos positivos) y su alta capacidad de infección ha provocado un incremento notable de las consultas en los centros de asistencia primaria y de hospitalizaciones. Aunque no han aumentado significativamente los pacientes ingresados en las ucis (21), se han registrado 24 muertes en la última semana y Canarias es una de las regiones con más fallecidos. Aunque la monitorización de la enfermedad dejó de llevarse a cabo de manera genérica en cuanto se impuso la política de la llamada ‘gripalización’ del virus, los datos nos hablan de 458 personas hospitalizadas por covid hasta el pasado viernes, el doble que hace un mes con una incidencia acumulada a 14 días superior a 1.500 casos por 100.000 habitantes mayores de 60 años.

Es evidente, pues, que el covid sigue entre nosotros y que conviene recordar en todo momento que sigue siendo una amenaza para la salud pública. Al mismo tiempo, sin embargo, es necesario contextualizar los datos actuales. En el pico de la sexta ola (enero y febrero de este año) el número de ingresados en las ucis en el Archipiélago ascendía a 90 y la tasa de casos llegó a superar los 3.000 por cada 100.000 habitantes de todas las edades con cerca de 635 personas ingresadas en planta.

Es decir, nada que ver con las primeras oleadas del virus. La innegable incidencia de la vacunación masiva, el retroceso de la capacidad de mortalidad del virus y la aparición de variantes más contagiosas, pero menos agresivas tienen que tranquilizar a una población que, poco a poco, ha ido habituándose a la nueva normalidad, sin más restricciones que las relativas a los transportes o a los centros sanitarios y farmacias. Los casos más graves, además, se refieren ahora principalmente a personas de edad avanzada con alguna enfermedad de base.

Los expertos insisten en que el covid acabará siendo una enfermedad respiratoria más, con sus altibajos.

El propio catedrático de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna (ULL) Antonio Sierra, que fue miembro del consejo asesor del Gobierno de Canarias en materia de coronavirus durante lo peor de la pandemia, explicaba esta semana que ahora mismo no considera necesarias restricciones que “no solo tienen un gran impacto socieconómico, ya que también afectan a la salud». A su juicio, «el SARS-CoV-2 seguirá teniendo medios para seguir propagándose». Lo que no quieta para recomendar prudencia, vacunación y un uso responsable de la mascarilla. «No se trata de imponer restricciones, sino de utilizar el sentido común. La población tiene que ser lo suficientemente responsable y no facilitar la propagación del virus» ya que «vamos a tener que convivir con este virus y no sabemos cuándo podremos dejar atrás el escenario pandémico. Por tanto, es importante que seamos prudentes y que protejamos a las personas más vulnerables». Todos los expertos recalcan las recomendaciones sobre el uso de la mascarilla por parte de la población más vulnerable en espacios cerrados y la aplicación del sentido común en las interacciones sociales ahora normalizadas.

Se prevé que el pico de esta ola llegue a mediados de julio, con el consiguiente incremento de casos en atención primaria, hospitales y ucis. Una circunstancia controlable, pero agravada por dos factores que encienden la alarma: las propias bajas entre trabajadores sanitarios y las vacaciones en un colectivo que en estos más de dos años ha llegado al límite. Al mismo tiempo, algunas regiones han pedido al Ministerio de Sanidad que se adelante la cuarta dosis de vacunaciones a los mayores de 80 años, sin esperar al otoño o a tener vacunas específicas para las nuevas variantes. Todo ello, con el afán de reducir la incidencia en los grupos más frágiles y de evitar un potencial aumento de la actividad hospitalaria, verdadero barómetro de la epidemia.

Instalados en un verano radicalmente distinto de los dos anteriores, sin ceder al alarmismo, debemos ser conscientes de la necesidad de mantener la prevención para que los registros actuales no deriven en un hipotético colapso del sistema.