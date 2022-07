Julio Verano no se refiere a ninguna persona con nombre de Julio ni apellido Verano. Se trata únicamente de un título que le puse a un artículo que se me ocurrió al comienzo del mes veraniego de julio. Se lo comenté a mi esposa ya que a finales de mayo de 1971 viajamos a Rusia con un grupo tinerfeño especial para asistir, en época franquista, al partido de fútbol entre la URSS y España y conocer Moscú y el Picadero del ingeniero canario Agustín de Betancourt. Entre los viajeros iba el amigo portuense Casiano Verano además de un destacado colectivo folklórico.

Lo cierto fue que, como todas las mañanas, leí dos periódicos: El Día y El País, ya que a las 7:30 los tengo en la puerta de la casa, ya que un amigo vecino me los alcanza desde su librería. Ello me permite asomarme desde mi ventana y sacar la mayor parte de las veces una foto al padre Teide y a la ladera de Tigaiga con un drago de apoyo lateral. En la primavera las flores irrumpen de manera significativa en las lindes de la casa y escucho mirlos, pájaros y tórtolas por doquier. Pero importante también es leer la prensa y observar los whatsapp que recibo diariamente en la mañana.

El domingo 3 de julio lo tengo marcado como fecha singular del verano ya que es el cumpleaños de una amiga entrañable, arquitecta venezolana residente en los Estados Unidos de América, que forma parte del grupo Papin que cada año tiene la costumbre de viajar a España y Portugal para saludar a un amigo común, el ingeniero portugués Juan Manuel Vasconcelos que atraviesa una gran disfunción vital.

En esta ocasión pude contemplar en El Día dos noticias que me llamaron la atención. De un lado las páginas de Enfoques donde aparecía una relación de personajes del colectivo LGTBIQ canario más influyentes del archipiélago, entre ellos algunos amigos, y un cuadro de Humor de Santy Gutiérrez de mucha enjundia, que recomiendo observen, sobre las energías renovables, el gas y el petróleo. Por su parte algunos artículos de El País no tenían desperdicio como sucedió con la opinión de Mario Vargas Llosa sobre La guerra de Ucrania, o las cartas a la Directora. También la separata de Ideas donde me gustaron el libro de Alexis Racionero sobre la ecosofía, suma de ecología y filosofía, así como la crónica histórica de Iñigo Domínguez acerca del panorama que observó en junio en Madrid cuando la Cumbre de la OTAN. En mi caso yo me he limitado a julio verano.