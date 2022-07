Dicen que la ministra canaria de Sanidad, Carolina Darias, candidata in péctore al Ayuntamiento de Las Palmas, ha movido los hilos para que esa capital sea una de las 24 sedes donde van a celebrarse actos durante la presidencia española de la Unión Europea. La única de Canarias.

Ante el lógico cabreo del alcalde de Santa Cruz, José Bermúdez, despertado de su larga siesta por la noticia, a un edil capitalino de la isla de enfrente se le ha ocurrido decir que se trata de un ataque de envidia: «Culo veo, culo quiero» ha sentenciado, con humor, Javier Doreste. Lo cual que es un doble error. Porque hablar de culos en tratándose de Las Palmas abre la puerta al cachondeo generalizado en la isla de enfrente. O sea, esta. Y porque el argumento nos podría remontar al culo de la división universitaria, que ya serían palabras mayores.

Creo que cada ciudad debe tener los éxitos que logre con sus esfuerzos. Y que no se puede estar con un eterno desdoblamiento de cualquier cosa que se haga en las islas para quedar bien en los dos lados del charco. Dicho esto, que el Gobierno de España haya elegido solo una de las dos cocapitales para actos institucionales es una metedura de pata olímpica y estrepitosa.

Para empezar, porque el poder político está hoy en Las Palmas y la gente lo sabe. Y no conviene sacudir el avispero ni siquiera en una sociedad tan abúlica y cobarde como la tinerfeña. Hay militantes socialistas que están muy cabreados por cómo se ha inclinado el tablero y la poca importancia que se le está dando al partido de esta isla, descabezado y sin liderazgo. Y el clamoroso silencio del PSOE en temas como este lo dice casi todo.

No hacían falta muchas luces para anticipar que la decisión se iba a corregir. Ayer mismo El Gobierno canario reculaba –en nombre de Madrid– anunciando para Santa Cruz un premio de consolación. Nos ha tocado en la pedrea Europea una reunión de ministros de regiones RUP, que es como celebrar una convención de monaguillos paralela a un Concilio de cardenales. Menos da una piedra, aunque solo un poco menos.

Para quien lo quiera leer, el olímpico desinterés por Santa Cruz es como El Quijote. No solo es que no les importe la ciudad, o la isla, es que ni siquiera se preocupan por guardar las formas. O la decisión la tomó un godo muy godo, que no conoce esto, o alguien que piensa que en esta isla aborregada nadie iba a decir ni mu.

Pero esto es una coña comparado con la lucha por ser la sede de la Agencia Europea de Turismo. Si cae por aquí a ver quién ve el culo de quien y desde donde.