Usando la goma

Ya que hemos cogido carrerilla, sigamos con la goma de borrar la historia. Del dictador que no pudimos vencer, porque se murió tranquilamente en la cama, nos hemos vengado a saco quitando sus estatuas y placas. De milagro no quemamos la momia cuando exhumaron sus restos para mandarlos a otro agujero. Y los pantanos han escapado no sé ni por qué. Pero no paremos. Es una ofensa que en el Parlamento de la nación guanche se vean cuadros en donde los genocidas castellanos reciben la ofrenda de una jovencita guanche, entregada a sus lascivas manos por los valientes aborígenes que nuestros antepasados terminaron pasando a cuchillo. Un insulto al feminismo, al nacionalismo y al mesmerismo. Quieren taparlos con sábanas, lo cual que es una cobardía, porque lo suyo es romperlos a martillazos. Y qué decir de esos odiosos de los municipios de La Victoria y La Matanza, que deberían estar puestos al revés. Y de la calle que le dedicamos al invasor Horacio Nelson, que intentó matarnos en nombre de la pérfida Albión. Y de la avenida dedicada a los Reyes Católicos, dictadores que ordenaron la invasión de nuestra tierra. Y de la plaza de España, que fue la potencia responsable del genocidio aborigen. Avenida de las Islas Canarias, antigua Avenida General Mola, Antigua Avenida Félix Benítez, Antigua Carretera a La Laguna. Algunas placas serán más grandes que las calles. A borrar, que son dos días.

| J.B.