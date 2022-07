Topónimos y redes sociales

Tras nueve meses cerrada, la Ruta de los Volcanes se abrió de nuevo e incorporó, con las normas de seguridad y lógicas cautelas, su último hito. Durante un trimestre, Cabeza de Vaca nos tuvo con el alma en vilo y ahora afronta una nueva etapa.

En su derecho, algunos paisanos quieren llamar al volcán de otra manera, ignorando las únicas señas que dejan clara la nominación del lugar. La movida viene de largo. Tacande pedía, y está publicado, un reivindicador de términos nativos; pidieron otros Jedey, despreciando el sitio del suceso y Los Campanarios, monumento de belleza y rango mundial que radica allí. Un grupo no numeroso pero si constante, en un afán patriótico que no discuto, desdeña un hecho incuestionable y un nombre de medio milenio de antigüedad, incluido en las Datas del Adelantado; o sea, en el reparto de tierras y aguas que, en nombre de la Corona, repartió Fernández de Lugo a los invasores. En este caso y en los altos de El Paso, a Joaquina de Benavente y Cabeza de Vaca, esposa de Marcos Roberto de Monserrat, segundo de la conquista y personaje del relieve, que ya nombra los nacientes de San Andrés y Sauces; mecenas de iglesias y conventos.

En el delirio inútil de ajustar cuentas antiguas – todos los estados de la mente, el ánimo y la opinión merecen respeto – los datos conocidos de la propuesta ganadora de un concurso en redes sociales son los siguientes: No existe la Hoya de Tajogaite; Tajogaite es sólo una ladera al norte de Montaña Rajada. Y si quieren una titulación ajustada y real, con mucha benevolencia, que llamarla Hoya del Frontón, alternativa que no se ofreció a los supuestos electores. O sea, Tajogaite es un accidente menor y, en el dominio general, una marca de un queso de calidad, como todos los insulares. Pero, honestamente no creo que detrás de la cruzada bautismal estén los intereses de una empresa y un producto lácteo.

Como tampoco está detrás de mi postura ninguna falta de respeto y afecto hacia el pueblo benahorita; todo lo contrario reitero mi admiración por su mundo espiritual y sus industrias materiales, por su resistencia heroica y valores colectivos. Pero nada, ni siquiera un volcán, puede servir a la inútil tentación de reescribir la historia. Fue lo que fue y todos somos parte de ella.

Este lunes me saludaron con pésames por Cabeza de Vaca –por la defensa cerrada y firme hasta que la tumben razones del mismo peso y rigor que las que defiendo– y con ánimos a la persistencia en mi actitud, que agradezco. Mi reconocimiento a todos y mi garantía de que, sin sentirme más palmero que nadie, seguiré llamando a las cosas y los lugares por sus nombres, sin pompa ni acritud, porque a ciertas edades, como decía mi ilustre maestro y tocayo, Luis Cobiella: «Coñadas, las justas y, sobre todo, las divertidas».

No tengo tiempo, ni ganas, de catequizar a nadie; ni de polemizar por las razones con las que me acuesto y me levanto; carezco de alma de paladín o misionero y, a estas alturas, estoy en lo que quiero y puedo y, sobre todo, como quiero. El juez implacable del tiempo siempre pone las cosas en su sitio y, sin mucho dolor, sólo lamento que por sus ganas personales, tan respetables como las mías, algunos borren de un plumazo la inalterable verdad de los hechos, El topónimo Cabeza de Vaca fortalece la contrastada vocación americana de La Palma, la internacionalidad de la capital y el puerto en el Renacimiento y el orgullo legítimo del mestizaje que opaca todas las tentaciones lugareñas, resentidas y extemporáneas.

La famosa consulta se refiere en una información incompleta e inducida –hasta cierto punto delirante– y se asignan los porcentajes obtenidos por las alternativas nominales sin citar siquiera el número de participantes. Estamos pues, ante jocosas y pícaras ocurrencias, al modo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. No existe ningún control ni garantía de un proceso formalmente democrático y viciado de raíz, que resta seriedad y legitimidad a la movida. Pueden felicitarse los autores por la limpieza del procedimiento y por el triunfo de una propuesta que, tal como se planteó, no se podía perder. Como las elecciones en los tiempos del cuplé. Y olé por los modos de la España cañí..

Pero, sobre ese pastel, ni debates ni palabras. Cada cual carga su sombra. Desde el 21 de septiembre de 2021 expreso mi razón en los medios informativos y en los foros públicos con las cartas boca arriba, sin necesidad de cortes ni de intereses. Y, ¿qué puedo hacer? Los catecismos sirven en algunos momento de nuestras vidas y sólo en esos; fuera de esas circunstancias, que los compre quien quiera y que los venda quien pueda.

Aparte del empeño personal de bautizar a quien se deje, uno está mayor y, hasta cierto punto, leído, para discutir la tierna y entrañable razón con la que unos quieren satanizar el apellido que tuvo solar en Jerez de la Frontera y alabar un localismo del que, lamentablemente, sabemos muy poco, Ejemplo de esa unción exagerada fue el comentario de un palmero entrañable y apasionado: decía, ahora no lo menta, que Cabeza de Vaca era la finca de su abuelo y que tomó ese nombre por la existencia de un tagasaste –Cytisus proliferus– con la forma de la testa de un vacuno. ¡Manda morro! Estimo al amigo y, dentro del dislate, me guardo su nombre.

Estoy seguro que algunos bienintencionados –que, por cierto, no son más insularistas, más nacionalistas e, incluso, más independentistas que nadie– no conocen la biografía de Alvar Núñez Cabeza de Vaca y que lo ven como un conquistador al uso y ellos actúan como resentidos bocazas latinoamericanos. Pueden preguntar a los naturales del norte y del sur del Nuevo Mundo, o leerla en los ensayos críticos de la colonización americana o en los propios libros del aventurero (Comentarios y Naufragios, textos capitales del siglo XVI) y, ampliar miras y horizontes, con las aportaciones doctrinales del Padre de las Casas, que tuvo un fiel seguidor en el caballero jerezano, nieto de Pedro de Vera, conquistador de Gran Canaria y que antes de sus dos viajes hacia los mares del sur hizo de La Palma parada y fonda con la hospitalidad de sus ilustres parientes y se sirvió de los baños en la Fuente Santa para aliviar sus males venéreos.

Desde mi modestia, y relativo cansancio, repito con osadía la frase del represaliado Galileo ante la pertinaz tentación del reduccionismo. Eppure si gira, claro que sí y leo, en una búsqueda casi involuntaria, la actual referencia de Wikipedia, una biblia para tantos millones de personas sobre el asunto de marras: «La erupción volcánica de La Palma se inició el 19 de septiembre en el paraje de Cabeza de Vaca, cercano a la localidad de El Paraíso del municipio de El Paso, en la isla española de La Palma. Se trata de la primera erupción en la isla desde la del Teneguía en 1971 y la primera producida en Canarias desde la submarina de El Hierro en 2011. La erupción se detuvo el 13 de diciembre tras 85 días de actividad, siendo la erupción histórica más larga registrada en la isla y tercera en el archipiélago». Les toca a los entusiastas nominadores catequizar, si se deja, a Google y a toda la literatura general y concreta que contradice su posición. Entre tanto, sólo me preocupan que la reconstrucción de los daños de Cabeza de Vaca discurra por cauces limpios y sostenibles. Para el futuro.