Diabetes y jubilados

Repasando esta segunda etapa de escritos en este mi periódico de toda la vida que es EL DÍA, resulta que se han publicado nada menos que 38 comentarios sobre mi cruzada a favor de los enfermos de Diabetes, que comencé el 22 de febrero de 2021. De esta dañina y pandémica enfermedad, he aprendido bastante, los años en que mi querida y añorada esposa Paquita fue insulina dependiente y la acompañé a las distintas consultas de endocrino, cardiólogo, médico de familia e incluso en conferencias, y después cuando me la diagnosticaron a mí, determinando que soy diabético TIPO2 (con pastillas).

He leído mucho e intento estar al tanto siempre de todo lo que se publica, y a pesar de que existe una dedicación total a la investigación por parte de muchos profesionales, la pandemia avanza indiscriminadamente a velocidad de crucero. La industria química y farmacéutica hace su trabajo, produciendo nuevos fármacos que suman hasta más de 150 productos en el mercado que tratan de rebajar la glucosa en sangre. Hay una lucha denodada por evitar el uso de la azúcar, producto que es la causa principal de nuestros males, que no discuto pero que tampoco comparto íntegramente, pues a lo largo de los últimas décadas he visto como algunos productos alimentarios recibían campañas negativas por su consumo y, ni siquiera los expertos se pusieron de acuerdo, como pasó con la persecución al aceite de oliva, producto vegetal.

La medicina sigue empecinada en que la causa principal de esta terrible plaga es la obesidad, cuando también hay flacos diabéticos. Con buena alimentación, ejercicio y la adecuada medicación, la enfermedad se estabiliza y puedes vivir muchos años, aunque siempre con una espada de Damocles sobre tu cabeza. Ellos lo denominan calidad de vida, pero alzo la voz, todos los días, “altruistamente”, para que trabajen e investiguen por erradicarla. De momento no me va mal y tengo una corte de aliados que me mantienen informado y con los que comparto noticias e innovaciones tecnológicas, como ese aparatito que se pega al cuerpo y envía a través del móvil información de la glucosa en sangre o, el que va adosado a un costado e inyecta la insulina que necesitas constantemente para que riñones, páncreas e hígado trabajen con eficacia. A mi edad estos avances me dejan con la boca abierta. CART creo que es el nombre de uno de los aparatitos.

En su momento, la Asociación de Diabéticos de Tenerife ADT, me prometieron que cuando pasara la pandemia del Covid19 me invitarían a asistir a su asamblea general, nada se por ahora ni si siguen leyendo mis comentarios, al principio estaban muy contentos e incluso me trajeron a casa folletos que entregué en unas charlas en las que hablé de la enfermedad al finalizar la misa de un buen amigo párroco. Sí, tengo una cara que me la piso, pero recibí grandes ovaciones.

A petición de mis amigos voy a ocuparme también de otros temas de mucho interés para los de nuestra generación, que estamos siendo olvidados por gobernantes y algunos medios de comunicación. Nos toca a jubilados y pensionistas quejarnos por las injusticias, porque somos los “abuelos” los que estamos salvando de sus obligaciones a los políticos y no solo los que tienen a su cargo por la crisis a hijos y nietos, sino cuidando, alimentando y aportando sus emolumentos. Cada día hay más quejas de asociaciones que defienden los derechos de los jubilados y, especialmente de viudas y viudos. Los mayores estamos siendo los grandes pilares ante las desigualdades de esta angustiosa sociedad actual. Los políticos nos piden su voto ofreciéndonos el oro y el moro antes de las elecciones. Después, si te he visto ni me acuerdo.

En Tenerife existen asociaciones de jubilados, pero me voy a referir a las de los Jubilados de la Policía Nacional (AJPNE), con su Delegado Provincial don Juan José Vázquez Alonso a la cabeza. Trabajan con denuedo y entereza cada día por la defensa de sus asociados. Tienen unos estatutos amplios que no puedo reproducir en los 714 dígitos de este comentario, pero les remito a su Facebook donde encontrarán toda la información necesaria e incluso podrán entablar relación con asociaciones amigas que también defienden los graves problemas que padecemos. Con Dios.

aguayotenerife@gmail.com