La decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, criminalizando el aborto, es una provocación, un sinsentido y un retroceso histórico. Es la traslación a la legislación civil de principios religiosos. Nadie que defienda la libertad individual, la soberanía de las personas sobre su cuerpo y su vida puede estar a favor de la expropiación del cuerpo de las mujeres por parte de un Estado que las condena a gestar, aunque no quieran. Los que defienden «el derecho a la vida» intentan imponer sus códigos morales a los demás. ¿No está viva la vaca cuya chuleta se comen esos defensores de la vida? ¿O los soldados que mandaron al matadero en tantas y tantas guerras? ¿O los reclusos condenados a la inyección letal? Un feto es un proyecto de ser humano, pero no es un ser humano. No es un ciudadano con plenos derechos (debe ser porque no paga impuestos). Para decir que es «un ser humano pleno» hay que tener algo que se llama fe. Y creer en una cosa inexistente, no medible, inobservable e improbable que se denomina «alma», parte de un dios creador al que venera toda esa gente que intenta obligar al mundo no creyente a comulgar con sus ruedas de molino. Vamos de culo y sin frenos. Las izquierdas quieren condenar a las mujeres que alquilen su cuerpo para tener sexo a cambio de dinero. Las derechas quieren hacerlas parir a la fuerza. El derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo está condenado a la extinción por los sectarios.