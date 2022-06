En cuestión de aguas, Marruecos nos gana

Dentro de la ONU existe una Comisión de Limites de la Plataforma Continental donde se decidirá tanto la Zona Económica Exclusiva de Marruecos como la de España. Hay que reseñar que Marruecos aprobó en su Parlamento durante los meses de Enero y Febrero del año 2020 dos leyes donde delimita sus Aguas Territoriales en 12 millas, su Zona Económica Exclusiva en 200 millas y la ampliación de la Plataforma Continental hasta las 350 millas .Esta ampliación incluiría, solapándolas, parte de las aguas españolas o canarias ya que España lleva solicitadas también la ampliación de su Plataforma Continental hasta las 350 millas a esta Comisión desde el año 2014. En aquel momento por parte de las autoridades españolas y de su gobierno actual dada la riqueza de telurio existente en el monte Tropic situada a 200 millas de El Hierro y ante el temor que pudiera acontecer lo que sucede ahora por las pretensiones marroquíes, elevaría una queja a Naciones Unidas.

Pues bien la Comisión que entiende de estos asuntos se reunirá en breve, y si bien Marruecos ocupará uno de los 21 sillones existentes, por parte del gobierno español no se ha solicitado tener candidato en este organismo internacional cuyos miembros permanecerán en el cargo durante cinco años. Ante esto se puede deducir que el gobierno español no quiere por nada del mundo violentar el acuerdo que Sánchez suscribió con Rabat el pasado mes de mayo. Por otro lado también decir que ante estas pretensiones del gobierno marroquí también alzó su voz el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres enfatizando que no permitiría que «se toque ni un milímetro de las aguas de Canarias». Pues ya ven…

Sin embargo, esta cuestión de las aguas y la delimitación de la zona marítima entre España y Marruecos tiene una enjundia política de órdago si analizamos los quebrantamientos legales que se pueden dar, y lo peor seria que fuesen bendecidos por esta Comisión a favor de Marruecos. Hay que tener en cuenta que cuando el país alauí establece su mediana en esa misma sesión parlamentaria del 2020 no lo hace partiendo desde la equidistancia sino que fuera una mediana equitativa donde se valore la extensión de sus respectivas costas así como las características geomorfológicas donde Canarias tiene muchos menos kilómetros que Marruecos incluido el Sahara Occidental.

El representante de Marruecos en la citada Comisión es el abogado Miloud Lokili experto en Derecho Internacional del Mar y defensor a ultranza de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Pero hay que recordarle a este experto que la línea de partida de Marruecos para establecer las zonas marítimas según acuerdo de la reunión de de Montego Bay (Jamaica) de 1982 lo hace desde el Sahara Occidental el cual es un territorio que según las leyes internacionales apoyadas por la Asamblea de la ONU está pendiente de descolonizarse y deberá ser sometido a un referéndum por el pueblo saharauis para decidir sobre su autodeterminación .Y sobre esta cuestión ya sabemos que el gobierno español apoyó unilateralmente la anexión marroquí de este territorio, lo cual también es compartido por el gobierno de Canarias.

Toda esta cuestión que prenderá la llama de una virulencia insospechada en el norte de África pudiera haberse evitado ya que en la Convención del Mar de 1982 el gobierno español eludió su responsabilidad no asistiendo a ella donde la Plataforma Continental se hubiese considerado, por los asistentes y a instancia del gobierno español, dándole plena autonomía a Canarias en el tema de sus zonas marítimas aduciendo al articulo 305 de la mencionada Convención.

Pero si hubo dejación en 1982, ahora estamos en la misma situación, ante un tema tan candente que afecta tanto al Gobierno de Canarias como al Gobierno español que miran para otro lado, mientras Marruecos nos gana la partida.