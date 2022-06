Prosperidad para tiempo de crisis

Si no sabes dónde vas, seguramente te perderás.

Si no quieres ir, seguramente acabarás yendo, aunque sea tarde.

Si no afrontas tus problemas, te crecerán y te superarán.

Bruselas está forzando a España a que ajuste sus gastos presupuestarios en 15.000 millones de euros para el año 2023.

Eso significa que, ante el encarecimiento del crédito privado al Estado, las familias, los bancos y las empresas, Europa no ve garantías de que podamos devolver la deuda que tenemos comprometida.

En una economía familiar, si ingresamos 1.000 euros y gastamos 900, ahorramos 100 y vamos bien. Si tenemos una situación indeseada que nos cuesta 10.000 euros que financiamos con un préstamo por el que pagaremos 250 euros mensuales, el banco nos va a exigir que bajemos nuestros gastos porque con los 100 euros de ahorro inicial no le vamos a pagar. Y ese es su negocio. Prestarte a cambio de garantizarse el cobro y recuperar unos intereses.

El problema de España es el mismo, pero con varios ceros más.

Mientras tanto, las medidas de reactivación económica están metidas, mayoritariamente, en un cajón que no dan intereses, ni prosperidad, ni empleo.

Los fondos de recuperación no están llegando a las empresas, por lo que no se da la recuperación prometida y deseada y la que se gestiona a través de las administraciones públicas no genera cambios en los servicios a los ciudadanos.

Algo debe mejorarse. Sobre todo, la ejecución presupuestaria y que llegue a todo ciudadano en forma de mejores servicios, mayor prosperidad, que devuelva la confianza a unas familias y empresas que vagan como zombis entre un consumo estacional o por necesidad y un ahorro por la incertidumbre de un futuro que existe pero no vemos con claridad.