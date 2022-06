Ellas no te creen

Pero ¿qué habría ocurrido si el marido de Díaz Ayuso, si lo tuviera, hubiese abusado de una menor tutelada en un centro de la propia Comunidad madrileña y hubiese sido condenado? ¿Qué le estarían diciendo si se supiese que su pareja estaba empleado en su propia administración y se tuviera la razonable sospecha de que la presidenta ordenó encubrir su delito? ¿Qué le estarían gritando si, por ejemplo, su hija trabajase en un sindicato y hubiera sido cazada robando fondos de la caja con talones falsificados? No se necesita mucha imaginación para determinar que le habrían sacado la piel a tiras.

La miseria moral de los partidos políticos es un espectáculo repugnante. Feroces inquisidores del pecado ajeno pero capaces de tragarse en silencio el mayor de los batracios siempre que se trate de uno de los suyos. Tal vez no sea tan extraño que al final mucha gente decida no ir a votar.

Si el caso que afecta a Mónica Oltra en Valencia le hubiese ocurrido a una política de un partido de derechas, la izquierda, a estas alturas, la habría crucificado media docena de veces. El comportamiento del Gobierno valenciano con la menor abusada sexualmente fue un escándalo. La palabra de la niña fue puesta en duda y su testimonio despreciado hasta que intervino la Justicia. Pero lo que es peor, cuando los tribunales han decidido averiguar si existió un compló para tapar el escándalo y silenciar a la menor, las organizaciones feministas más extremas y las decenas de organismos oficiales por la Igualdad y los Derechos de la Mujer están desaparecidas en combate. Ni una palabra. Ni un gesto. Ni un grito de apoyo para una niña abusada. Un código de silencio cuando el escándalo, el abuso y el delito afecta a «una de las nuestras». La política por encima de la mujer.

Es un bochorno que las combativas ministras de Podemos hayan preferido apoyar a la ya dimitida Mónica Oltra antes que defender que se investigue hasta las últimas consecuencias. Que hayan elegido ponerse del lado de su compañera de Compromís antes que con una víctima por cuyo bienestar e integridad tenía que velar, entre otros, la propia Oltra. Con independencia de lo que decida la justicia, no lo hicieron demasiado bien poniéndola a cargo de un depredador sexual.

El asalto y el silencio

Sectores de la derecha han saludado con crispación y críticas el nuevo asalto masivo a la valla de Melilla que se saldó con 18 inmigrantes muertos y, en suelo español, 57 inmigrantes y 49 agentes de la guardia civil heridos. La derecha sostiene que este asalto es una demostración del fracaso de la política con Marruecos. No es así. La policía marroquí actuó con enorme contundencia para evitar el asalto. Lo que ocurre es que décadas de una conducta laxa y permisiva no se arreglan en tres días. Lo que sí es llamativo –enormemente llamativo– es que las fuerzas de izquierda y organizaciones humanitarias hayan guardado esta vez, hasta la fecha, un incómodo silencio ante el saldo de heridos y víctimas morales causadas por el incidente. La política de Estado, en el PSOE, acabó con el desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba. Después, todo fue, en el terreno de la responsabilidad política, una insoportable demagogia alentada por los «nuevos» partidos. Lo que fueron acusaciones de actuación criminal contra la presidencia de Rajoy, por responder a los asaltos a la valla, se ha convertido hoy en un espeso desinterés. ¿Son intentos de evitar el desgaste acelerado de un Pedro Sánchez al que todo se le complica irreversiblemente? Quién sabe. Pero hasta de la política-basura se obtiene algo bueno: la actuación de la Guardia Civil ya no se pone en cuestión, ni se exigen depuración de responsabilidades. Ya ven lo que cambian las cosas.