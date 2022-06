Canarias no le interesa al gobierno español

El movimiento se demuestra andando. Es todo lo contrario de lo que el gobierno de España ha decidido en relación a la delimitación de los límites marítimos entre las aguas españolas de Canarias y Marruecos incluyendo las saharauis, sobre las que aún España tiene el compromiso del derecho internacional a la hora de ser todavía potencia administrativa según la ONU.

Basta con leer en el periódico EL DÍA editado el sábado 18 de junio, la página 30, en pleno carnaval veraniego alterado por la pandemia de la covid-19. De un lado la referencia a las relaciones con Marruecos que ha conseguido un puesto en la comisión de Naciones Unidas que fija los límites marítimos y en la que el representante marroquí defiende indebidamente la soberanía del reino alauita sobre las aguas saharauis que bañan el Sahara occidental que España le regaló en noviembre de 1975, en el acuerdo tripartito de Madrid, y que generó un conflicto que aún permanece sin resolver, a pesar de las resoluciones de Naciones Unidas y de la existencia de la Misión especial para llevar a cabo el referéndum del Sahara Occidental acordado en 1991 cuando se firmó la paz entre Marruecos y el Frente Polisario saharaui. De otro lado la celebración de una nueva reunión bilateral sobre la migración en la que participaron el ministro español de Interior, Grande-Marlaska, y su homólogo marroquí y a la que no asistió el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Ambos ministros analizaron los flujos migratorios que llegan a Canarias y la lucha contra las mafias que trafican con personas. La reunión tuvo lugar en el palacete del Paseo de la Castellana y según la comunicación oficial del ministerio español el objetivo de la reunión era reforzar la cooperación bilateral entre España y Marruecos. Entonces pudimos comprobar que Canarias no participó y ello me llevó a recordar las reuniones, entre el gobierno central y el canario, de las comisiones bilaterales que tratábamos los asuntos que nos afectaban en la Unión Europea. Era la época en que el ministro de Administraciones públicas era Jerónimo Saavedra y este relator actuaba como viceconsejero de relaciones institucionales del gobierno canario. Los asuntos tratados eran de cierta relevancia política respecto a Canarias en Europa. Por ello resulta extraño la ausencia del ejecutivo canario en una reunión como la bilateral celebrada en Madrid entre España y Marruecos con temas sobre la migración. Habrá que preguntarle al PSOE por el porqué de esta anomalía política en la que parece que Canarias no le interesa al gobierno español.