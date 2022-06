Explicaciones

Desde la factoría de Grandes Ideas de la Izquierda, sección La Bodeguilla Reformada, se ha creado un “brillante” argumentario tras el revolcón que le ha dado el PP al PSOE en Andalucía. Se puede oír de todo. Como que las elecciones de un sitio no son “extrapolables” a otro sitio (sobre todo cuando pierdes). Vale. Pero no miremos las hemerotecas, por favor. O como eso tan chiripitifláutico de que Juanma Moreno en realidad ha “derrotado” a Isabel Díaz Ayuso. O lo que es lo mismo, que la bandera de la moderación ha vencido a la “línea dura” de la baronesa madrileña.

Es decir, queridos tontos y tontas y tontes de este país uno, grande y pobre, que en el tablero de Andalucía lo que “en realidad” ha sucedido es que un PP ha derrotado a otro PP. Brillante. Y paranormal. Digno de La Nave del Ministerio. Es de esperar que en una segunda fase, que está seguramente por llegar, el calenturiento equipo de estrategias lance la venenosa especie de que la emergente figura de Juanma Moreno eclipsará al pobre Núñez Feijoo y que, ¡alarma!, al final terminará comiéndole la tostada. El líder gallego, que tiene más tablas que una carpintería, debe estar alucinando.

Díaz Ayuso y Moreno Bonilla, con diferentes tácticas y discursos —-Sun Tzu, adaptarse al territorio— le han dado un soberano repaso a la izquierda en dos procesos electorales distintos. Y no entender eso es no entender nada. Porque, además, un pequeño análisis crítico demostraría los méritos no son solo de esos dos líderes sino del Sanchismo que es hoy el socialismo español.

En Madrid y en Andalucía presentaron dos candidatos perfectamente cualificados para la derrota, designados digitalmente por el propio Pedro Sánchez por no se sabe qué impulso suicida. El primero ha terminado con el premio de consolación de ser el Defensor del Pueblo, que no está mal. Al segundo, que es rey de Espadas, a ver qué le depara la baraja.

Además, la confrontación permanente y equivocada de Moncloa con la Comunidad de Madrid le vino al pelo a Díaz Ayuso y la convirtió en una especie heroína, una resistente del 2 de Mayo de los bares y terrazas frente a las hordas napoleónicas anticañas. Y como no hay una sin dos, para cerrar el capítulo de meteduras de gamba, el sistemático y machacón mensaje del miedo a la derecha feroz de Vox (más el propio mensaje de Vox diciendo que no le iba a dar un solo voto al PP sin rascar poder) le puso a huevo a Juanma Moreno pedir la mayoría absoluta en Andalucía, para no depender de esas “hordas fachas”. Y se la dieron.

Demasiados errores en demasiados sitios. Iván Redondo, el ex spin doctor de Sánchez, debe andar por ahí meado de risa.