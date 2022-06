Alimentos y pensiones

Continuando con mi aprendizaje sobre la diabetes hoy toca hablar de alimentos. Esta enfermedad es realmente malvada, traicionera y una asesina silenciosa que mata cuando lo estima conveniente y, aunque cumplamos y obedezcamos a rajatabla las instrucciones que nos marcan los especialistas médicos, ella se desmarca cuando le apetece y te manda al otro mundo con un súbito infarto. Dado que soy creyente y no me oculto, como hacen algunos, no eludo mi fe de cristiano y estoy convencido de que será una mejor vida porque nuestra alma no perecerá jamás.

Cuanto más conocimiento adquiramos los enfermos sobre esta malévola enfermedad, más preparados estaremos para enfrentarnos a ella. Entre la gran variedad de productos que hay en el mercado, existen alimentos que ayudan a mejorar la enfermedad e incluso a curarla, o por lo menos, lo intentan. Me voy a centrar en productos muy beneficiosos. Por supuesto que hay muchos más, pero el límite de espacio para escribir es de algo más de un folio, así que no puedo redactar una disertación completa. Si hablara de alimentos prohibidos tendría que utilizar una docena de folios, así que vamos al grano. Excelentes son los pescados grasos: salmón, sardinas, caballas… porque ayudan al organismo por su cantidad de Omega3. Verduras, indispensables en cualquier dieta, preferiblemente las verdes: brócoli, lechuga, acelgas, judías… y también coliflor, tomate… Si es en ensaladas, aliñarlas con unas gotas de aceite de oliva. Hay también una variedad de especias muy provechosas que reducen la glucosa en sangre, como la cúrcuma. Otra que le va a la zaga es la canela, los diabéticos Tipo2 deberían utilizarse a diario, especialmente en infusiones, para las que también es excelente el jengibre y unas gotas de limón. Los huevos, especialmente duros, son especialmente buenos y no solo para esta enfermedad, son muy importantes para nuestro sistema cardiovascular. Aportan también energía los frutos secos en pequeñas cantidades, media docena de nueces a media tarde ayudan a reducir la glucosa y, también las almendras, avellanas, nueces de Macadamia y los pistachos, deben incluirse en la dieta. Algunas frutas están limitadas pero aportan mucho la manzana, la pera, las fresas o los frutos rojos del bosque. Los especialistas recomiendan el yogur griego, aunque también aporta grasa.

Datos de 2018 de la Organización Mundial de la Salud indican que hay más de 422 millones de personas que padecen esta enfermedad, pero dado que la diabetes Tipo2 crece y crece sin parar y no hay nadie que ponga remedio o no le interesa, se calcula que avanza sin remedio y que eso supone que en menos de diez años la cifra podría alcanzar a mil millones de personas. Estos datos escalofriantes me los envía alguien que no quiere darse a conocer, no sé si es temor a la propia OMS o que puede peligrar su trabajo, el caso es que todo parece estar viciado en los organismos internacionales y los gobiernos, haciéndome pensar en que no les interesa erradicar esta pandemia.

Mercadona, cadena de alimentación que siempre intenta ofrecer productos nuevos, empieza a preocuparse también por la diabetes, por lo que ha lanzado al mercado un producto sustitutivo del azúcar blanco y sin calorías que está volando de las estanterías, pues vale para endulzar y no hace daño a nuestro organismo. Precaución para los enfermos y si hay alguna duda, nada mejor que consultar a un endocrino.

Leo el anuncio de nuestro presidente Sánchez del aumento del 15% a todas las pensiones mínimas con fecha fija hasta el 31 de diciembre del presente año, cómo se ve que había elecciones en Andalucía. Diría que algo es algo y que no todo va a ser negativo, sin embargo, el que calla otorga y nada dice sobre el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), cargo que no pagan ministros y ministras de este gobierno y algunos más. Seguimos costeando los mismos mientras otros partidos callan o no se pronuncian, como los izquierdosos de Podemos, unos caraduras de cemento armado. Mi amigo Vicente quiere que me ponga en contacto con los responsables de una asociación de pensionistas para estar al día de todo lo que acontece. Me informaré detalladamente de todo aquello que sea positivo para los de mi casta. CON DIOS.

aguayotenerife@gmail.com