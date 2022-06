Una pasión

No hace falta que les diga más. Ni que le ponga apellido. No, no hace falta. Hoy no. Si mayo es el mes de las flores, junio –este junio– lo es, y lo será para la historia, el de las grandes pasiones. Ese sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Eso que conllevan el amor y el odio, los celos o la ira intensos. La pasión… eso tan profundo que desborda cualquier frontera, cualquier dolor… sea el que sea. El sentimiento y la pasión que invaden hoy la isla no tienen otro color que el blanquiazul. El del Club Deportivo Tenerife.

Ha querido el azar que el año en el que el Tete cumple 100 años se encuentre en la tesitura de jugarse a 120 minutos si hiciera falta, volver a la Primera División de la Liga. La que juegan los elegidos. La misma en la que compiten los dos clubes más grandes del mundo. Esos que en épocas gloriosas del nuestro supieron lo que era claudicar ante los blanquiazules. Hoy nos toca empujar. Todos. Todas. Sin excepción. Desde el estadio, la televisión, el bar, la playa… San Borondón. Que el azul y el blanco tiñan nuestras caras, bufandas, camisetas, pulseras, o banderas.

Hoy la morenita tiene que echarnos un cable. O tres. Los que hagan falta. No le van a faltar flores. Ni velas. Ni promesas. Hoy, no puede ganarnos nadie en ambición, fortaleza y tesón. No nos queda otra. La oportunidad es única y no podemos fallar.

Me decía un amigo que el Tenerife estaba jugando como el Madrid. Muy a lo suyo. Los contrarios dominan y dominan pero muy difícil que les metan un gol. Son un bloque. Dichoso bloque. De repente, y a lo mejor cuando nadie se lo espera, un par de zarpazos o una carambola y partido pa la saca. Aunque sea de penalti injusto y en el último minuto. Da igual. En Girona se aguantó lo que no está escrito, pero se volvió con la portería a cero. Hoy nos tocará sufrir. No sé si mucho o poco como ocurrió en el derbi en el que desde que empezaron los dos partidos algo flotaba en el ambiente que nos permitió vivirlo con la serenidad de quien tiene todo controlado. Como si en fútbol eso fuera posible.

Hace 25 años, ante la mala racha por la que pasábamos en el inicio de la temporada siguiente a la gran hazaña de las semifinales de la UEFA, los jovencitos entonces de la peña Supporters Blanquiazules manifestaron a los cuatro vientos su amor por el club, animando en el entrenamiento como si de una final se tratara. No les importaron las burlas de algunos y, con su gesto, conmovieron no solo los corazones de los tinerfeños, sino que causaron además, la admiración de todas las aficiones que lo escucharon y vieron en las diferentes cadenas nacionales de radio y televisión. Lo que pase esta tarde será aún más visto y difundido que nunca. Así que debemos ser ejemplares otra vez. Animando, cantando, celebrando o lamentando ocasiones perdidas. Pero siempre con respeto al contrario que, como nosotros, también tiene una afición detrás. Que sufre y disfruta como nosotros. Que se ilusiona y lo vive igual. El respetito es muy bonito. Regresemos por la puerta grande. La que dejaron abierta Felipe, Guina, Rommel Fernández, Ezequiel Castillo, Chano, Paqui, Pinilla, César Gómez, Redondo, Quique Estebarán, Ojeda, Juanele, Pizzi, Makaay, Llorente, Dertycia, Toño, Mista, Luis García, Aragoneses, Alexis Suárez, Nino, Ayoze Pérez, Marioni, Martí, Paunovic, Aguilera o Diego Latorre (mi debilidad) y tantos otros. Todos los demás que forman parte de esta historia centenaria.

Fútbol es fútbol. Pero que el Tenerife esté en Primera es mucho más. Un estudio de la Universidad de La Laguna sobre el impacto del Tenerife en los medios de comunicación, decía que ni todo el dinero invertido por el Gobierno de Canarias, el Cabildo o el Ayuntamiento en promoción del Turismo tenía tanta repercusión como la información que generaba el Club en la prensa nacional y europea. Es más conocido el presidente del Tenerife que el presidente del Gobierno canario. Por no hablar de los fondos que recibirá el club, la actividad paralela que genera, todo lo que mueve… hablamos de cosas extraordinariamente relevantes para esta isla que van mucho más allá de correr tras la pelota, pero que dependen de que entre o no. Esta tarde si no entra en ninguna de las dos porterías… también nos vale. ¿Firmamos? Yo sí. Aunque haya miedo, ya no es un sueño.

Feliz domingo.

adebernar@yahoo.es

PD In Memoriam de Dani Rodríguez Cabrera. Sé que desde donde estés no te lo vas a perder.