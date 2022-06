Gracias por la ilusión

A algunos que yo me sé ha estado a punto de darles un flato viendo tanta bandera azul y blanca colgada de los balcones y ventanas de Santa Cruz. Han sentido un escalofrío pensando que estaba resucitando la ATI. Pero que haya tranquilidad, que los difuntos están bien enterrados por sus nietos. Si esta capital y esta isla están enseñando con orgullo sus colores azules y blancos no es por la política, que solo nos da decepciones, sino por el deporte. Los triunfos del Tenerife han despertado una extraordinaria ilusión que hace muchos años que no se atisbaba en nuestra tierra.

A lo hora de escribir este folio de vellón –de medio vellón– el Tenerife no ha jugado aún su partido decisivo contra el Girona. Todo está, por lo tanto, por pasar. Hoy, domingo, la historia se escribirá en noventa agónicos minutos de tensión. Pero sea cual sea el resultado, el Tenerife ha dado a su afición un año inolvidable. Nadie puede escapar a esta ola azul y blanca que esta tarde, para bien o para mal, llega a su costa final. Existen pocos acontecimientos capaces de generar una épica similar en la mentalidad colectiva. Una catarata de banderas, gorras, vuvuzelas, bufandas (en junio), pulseras y camisas del tete han caído sobre la isla y amenaza con inundarla. Hace años, tal vez desde los mundiales de Sudáfrica, que no se había visto tanta esperanza suelta por la calle. No sé el resultado del partido. Nadie lo sabe. Pero acabe como acabe, deberíamos dedicar un larguísimo aplauso al equipo que nos ha llevado tan lejos y tan alto. Que le ha dado a sus seguidores tantísima emoción y orgullo en algo que es mucho más de un deporte, digamos lo que digamos los de fuera. Los triunfos tienen mil padres, pero las derrotas suelen ser huérfanas. Si hoy se pierde la oportunidad de subir a primera división será un gran revés. Pero es lo que suele pasar cuando el otro equipo tiene suerte o juega mejor que tú. Cuando se juega una final. Si por el contrario el Tenerife gana, a esta isla abandonada a la modorra y al conformismo le crecerán alas en el alma. Y falta le hacen. Sea como sea, hoy toca agradecer a esos jóvenes que nos hayan ofrecido tantas ilusiones. Y que hayan logrado generar un sueño que hoy mantiene en vilo a miles de personas. La moneda se tira al aire esta tarde, pero caiga como caiga, ya han demostrado que pueden llegar aquí arriba. Que no era imposible. Y como dice un viejo proverbio africano, el cántaro solo se le rompe a quien va a la fuente a buscar agua.