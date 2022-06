Me parece brutal la política de conexión, esa que seduce, que nos gusta, la creíble, la que alejada de cualquier interés comercial penetra en nuestra mente; esa que nos hace decirnos después de un discurso: «Me gustó porque no parecía un discurso político».

Nos gusta el político que no parece político. Nos seduce el ser humano que está detrás del cargo público, o de cualquier candidatura política.

Para seducir a una persona, el primer paso es sentirte atraído por ella, o al menos interiorizar el proceso de la conquista, para así poder aplicar el método de la observación de tu deseado trofeo; cómo se mueve, con quién se mueve, qué le gusta, qué le preocupa, qué le interesa, qué le moviliza, qué persigue, y qué puedo yo aportarle, darle u ofrecerle; eso valioso, que solo yo tengo el poder de satisfacer, esas necesidades que difícilmente verbalizará, pero que yo he captado. Esa será mi diferencia, tu diferencia.

Políticos en redes.

Aquí lanzo algunos tips de redes para esa política de conexión.

Contrata a una persona que te apoye en tus redes sociales, aunque podrás pensar: «Pero si a mí me va fenomenal, ¿para qué lo necesito?» Pues te expongo varias razones. La primera para que te siga yendo muy bien; llegar es mucho más sencillo de lo que pensamos, la cuestión es mantenerse. Y, por otro lado, está tu estado de ánimo, ese estado emocional que fluctúa y que de alguna manera no debería de trasladarse públicamente. No tanto tus cambios consistentes y reales, sino que nos referimos a esos altibajos más de desequilibrio, a veces totalmente naturales, pero que estarás deseoso de no trasladarlos a la opinión pública. Y podemos seguir avanzando en lo positivo de una persona externa, y es el sentido de la constancia y regularidad que te aporta un profesional que, en paralelo, diseñe una estrategia de Marca Personal, para que seas fácilmente reconocible y percibido con identidad propia. Nada es casualidad, cuando hablamos de éxito.

Otro buen consejo es que no nos preocupe tanto contestar y apliquemos ese verbo tan potente; interactuar.

Hay una regla de seducción básica en redes políticas: no apliques tu imagen y discurso de forma repetida en redes diferentes; los públicos son diferentes, los tiempos y las expectativas y deseos son diferenciadores. No te limites a lo básico, no hagas redes aburridas y largas; comparte, enriquece a tu público; «Tú no eres el rey del universo, exclusivamente lo eres de tu reino» y hay muchos más territorios por conquistar; habla de otros y haz que otros hablen de ti.

Cuida tu biografía en redes; tiene que ser exquisita y que aporte algún aspecto personal. Vete directo y al corazón.

Esos discursos; ¿qué hacer?

Un tip que no falla; calcula tus tiempos de intervención. Cada minuto no debería de contener más de 150 palabras y 120 para aquellos discursos más solemnes.

Hay que ser breve, y que todos se queden con ganas de más.

Quédate con el espíritu tipo Florentino Pérez; lo justo y esos titulares que siempre nos deja.

Conecta con historias y aplica el storytelling en tu despliegue público, historias reales y desde tus valores. Conócete muy bien para que puedas ser coherente y haya una conexión entre lo que piensas, dices y haces. Creemos que lo importante es lo que decimos, cuando lo que desplegamos es la suma de lo que pensamos y decimos, y siempre nos va a ganar nuestro pensamiento interior real, o bien en gestos, movimientos, o claves delatoras, espontáneas e inconscientes.

Aplica y vive de verbos emocionales e imperativos; son discursos de influencia aquellos que usamos con gramática persuasiva, y para ello la emocionalidad tiene un valor incalculable. Que, lógicamente, no tiene nada que ver con el lenguaje populista; a veces, la emocionalidad es mal entendida, sobre todo cuando es difícil para nosotros aplicarla.

La comunicación persuasiva representa un aspecto esencial para llegar a la individualidad y a la ciudadanía en general.

El uso de verbos sensitivos es muy impactante; súmale verbos de acción, para una combinación de impacto.

Las palabras con carga emocional nos activan, la actitud positiva genera empatía y la llamada a la acción nos remueve por dentro.

Sal de la endogamia y prueba con el mundo real, comparte tus equipos y equilíbralos con personas que no tengan intereses partidistas, ni ideológicos; ellos serán los que te impidan aislarte en esa jaula de oro…

Piensa que: «Coincidir es un lujo, pero conectar es otro nivel…»

etikpolitica.es @EtikMaite