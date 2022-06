Incoherente

Al final uno termina con una tostada mental. Entras en la consulta de un médico que te advierte de los peligros del colesterol, te ordena eliminar de tu dieta la bollería y los azúcares, adiós a los hidratos de carbono, y comer de forma saludable. Y cuando sales, en el pasillo del hospital, te encuentras una Feria del Dulce Tradicional Canario, con bienmesabes, huevos moles y rapaduras.

Este oximorón onírico es similar al comportamiento de nuestras dignísimas autoridades, a las que no entiende ni el que hace los libros de sudokus. Por un lado escuchas los avisos de los calentólogos de la lucha contra el cambio climático, que nos advierten que Canarias no es sostenible con quince millones de turistas y que si seguimos así el agua de la mar salada nos va a entrar por las ventanas. Por el otro ves a sus compañeros y compañeras y compañeres del Gobierno gastando perras y haciendo actos de promoción de las Islas Canarias, latitud de vida, para que vengan más y más visitantes. ¿En qué quedamos?

Entre la amenaza de coger pulpos en el descansillo de la escalera de mi casa, por el aumento del nivel de las aguas oceánicas, o no poder comer, uno casi que se queda con lo primero. Las urgencias del estómago son más fuertes que las amenazas de los apocalípticos. Considerando que el empleo que se genera en Canarias depende de nuestros visitantes, que el comercio, la agricultura y la industria viven en buena parte de ellos y que podemos comprar lo que necesitamos fuera de las islas gracias a las ventas turísticas, hay poco que discutir.

Pero resulta inquietante observar cómo los que mandan demuestran tan claramente un trastorno de personalidad múltiple. No solo porque se lancen mensajes contradictorios, sino porque se toman decisiones incoherentes. Unos, por un lado, se dedican a cargarse discrecionalmente la creación de nuevos proyectos turísticos mientras que otros se dedican a invertir millones en publicidad exterior y se pasean por el mundo pidiéndole a la gente que vengan a este paraíso vacacional.

Una y mil veces se dice que Canarias debe cambiar su «modelo productivo». Pero nadie dice cuál es la alternativa viable al turismo. Y no lo hacen porque no existe. Estas islas hacen exactamente aquello para lo que cuentan con mejores recursos. La única discusión que cabe es si podemos hacerlo mejor. De forma más rentable e inteligente. Todo lo demás es filfa. El tesoro no está en los fondos marinos de Canarias –que tampoco estaríamos dispuestos a explotar– sino en las costas. Y llevamos viviendo de él medio siglo.