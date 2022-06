Impuestos verdes

El vicepresidente Román Rodríguez ha dicho que el nuevo impuesto verde de la UE sobre el combustible de los aviones y los barcos no afecta a Canarias. Un suspiro de alivio debería haber recorrido las islas de una punta hasta la otra. Pero los políticos ya no convencen a nadie. Y con razón. Rodríguez también suele decir que Madrid cumple la Ley del Régimen Económico y Fiscal con Canarias. Y no es cierto. Siguen dedicando menos inversiones directas en las islas –lo hicieron este año– que la media del Estado. Solo por citar algo que siempre se han pasado por el forro: estos de ahora y los de antes. Existe una directiva de la UE, relativa a impuestos especiales, que deja fuera de su aplicación a los territorios ultraperiféricos, como el nuestro. Es un precedente importante para defender en Bruselas que nos dejen al margen de las sanciones al combustible de navegación aérea y marítima. Pero hay que partirse la cara para que eso ocurra, como afortunadamente están haciendo otros países para defender sus territorios de ultramar. Somos la mayor economía RUP y el archipiélago más poblado. Y nuestra manera de vivir depende del cordón umbilical que nos une con nuestros mercados europeos a través de los aviones y los barcos. Si nos aplican la nueva fiscalidad verde no sé si lograrán salvar el planeta, pero lo que es seguro es que nos condenarán a nosotros.