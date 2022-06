Doña Arminda es hija de aquellos tiempos en los que mandaba el tacón militar. Una generación de la década de los 50 donde la escasez y el feudalismo convivían por derecho consuetudinario. En las arrugas de sus manos y su frente se lee el pasado que hoy se cuenta desde la distancia más ventajista. Arminda nació en un barrio rural de San Juan de la Rambla, en el seno de una familia muy humilde. Era la mayor de una prole comandada por Ramón, el hermano mayor que a los 16 años marchó a Holanda en busca de comida caliente y un futuro que no estuviera ligado a las penurias. Desde los 13 años recogía pinocha en el monte, toda una vida trabajando de sol a sol y sin más respiro que las sombras de aquella higuera que todavía recuerda. Arminda es negra como el tizón por los años que pasó recolectando tomates en Guía de Isora por un puñado de perras que no daban ni para zapatos. Un día, Ramón regresó de los Países Bajos porque Arminda no sabía vivir sin la compañía de ese muchacho espabilado que quiso crecer fuera de la niebla. El que sabe ser pobre lo sabe todo. El confinamiento afectó a chicos y grandes, especialmente a los mayores, y Arminda no fue una excepción. Empezó con una ligera demencia cargada de despistes que le dieron más de un susto. Su hermano tuvo que denunciar tres veces su desaparición, y más de una vez salió en esas fotos de personas desaparecidas que tanto miedo dan. La mayor parte la encontraban en huertas de algún vecino llena de magulladuras por las ortigas y vete tú a saber qué más. Ella volvía a su origen sin darse cuenta. El ritmo vital marcaba el tiempo, y ya no la podían atender con garantías, por lo que su destino estaba unido a una residencia. Y es en ese lugar donde comienza la segunda parte de esta entrañable historia de superación que tiene a la dignidad como hilo conductor. Ramón se fue de San Juan de la Rambla. La dejó sola, cansado de cuidar a una persona que ya era dependiente. No cogía el teléfono ni daba señales de preocupación por su hermana, que lo adoraba. Ella sabía que en algún momento de su vida este capítulo se iba a escribir. Arminda tuvo la suerte de encontrarse con una médica maravillosa que la animaría a emprender la aventura más apasionante de su vida. Poco a poco su integración fue muy positiva y sintió el verdadero afecto de sus colegas de residencia. Sibila era su nueva amiga de 80 años. Fue maestra de escuela en El Hierro. El día del cumpleaños de Arminda le regaló una bata roja muy abrigada que lucía por los pasillos del centro como si fuera Cibeles. Arminda pelaba papas y cosía. También mantenía el huerto de la residencia y explicaba la forma más adecuada de plantar papas y lechugas. Pero Arminda era analfabeta. Contaba que siempre veía las letras de los periódicos, pero solo se fijaba en las fotos, porque no entendía nada de lo que decía. Su vida no fue fácil, y por no saber leer y escribir pasó muchos episodios de vergüenza, pero nunca perdió la esperanza de algún día aprender a leer y escribir como todos. Y ese día llegó con la ayuda de Carmen, la médica que la atendía, y las lecciones de la maestra Sibila. Mañanas y tardes de abecedario, de risas y frustraciones, pero de alegría, en definitiva, porque ya empezaba a juntar letras. Mucho esfuerzo, superación y amor, la receta mágica para ser feliz con uno mismo y con el colectivo. Arminda ya sabía qué ponían esas hojas manchadas de tinta. Aprendió a hacer números y letras, a copiar lecturas. Inventaba historias y creaba mundos de fantasía donde se refugiaba de una vida que no ha sido sencilla. Arminda sigue escribiendo su historia con amor y dignidad, sin rencores, y con la esperanza de un mundo que no le quite más al pobre. La última vez que hablé con ella me dijo que quería aprender inglés. También me comentó que era muy feliz.

@luisfeblesc