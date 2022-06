No funciona

Cada año que pasa crece el gasto público en personal y gastos de funcionamiento. «Lo hacemos por ustedes», dicen. Por los más vulnerables. Por los más débiles. Han contratado miles de nuevos empleados en la red de salud pública, pero las colas esperando consulta, pruebas médicas o cirugía no hacen más que crecer. Y la gente se muere de vieja esperando una ayuda de dependencia que no llega. Y cada vez que acudes a resolver una gestión acabas haciendo una cola eterna o te marchas a tu casa sin conseguir que nadie te ayude. Pero ellos, los que mandan, da igual quiénes sean, sostienen que no pueden bajar los impuestos porque con ese dinero están mejorando los servicios públicos. ¿Cuáles están mejorando? No se ve ninguno ¿Es que viven en otro planeta y no se enteran de lo que padece la gente? La paciencia de los ciudadanos está a punto de reventar en las gasolineras, cuando llenar el tanque se convierte en un suplicio. O en la caja de los supermercados, donde ya hay familias que no pueden comprar lo que antes sí podían. Pero ellos siguen igual, sin dar un paso atrás. Siguen sosteniendo que nos hacen pagar más para darnos mejores servicios. Pero no es verdad. Tenemos los mismos servicios de siempre, pero somos más pobres que nunca.