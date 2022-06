El país está lleno de observatorios y fundaciones que hacen informes sobre la marcha de la economía. Pero eso es como ver los pájaros a través de los documentales de televisión. Si uno quiere ver cómo están las cosas de verdad solo tiene que irse un día a una gasolinera y sentarse delante de los surtidores. Es una variante del mismo espectáculo que se puede observar delante de la caja registradora de un supermercado.

Mientras nos deshacemos en debates de superpoblación, fondos europeos, primas de riesgo y la madre que los trajo, está creciendo una profunda indignación en la gente anónima a la que todo eso le importa tres leches. Porque se están empobreciendo día tras día. Es la economía, estúpidos, lo que está matando el crédito de este desgobierno.

Los precios al consumo han subido el mes pasado al 11% en tres provincias españolas. Y más del 7% en Canarias. Y el aumento se está trasladando de la energía y el transporte a la cesta de la compra. Pero lo peor no es lo que ha pasado, sino lo que está por llegar. Porque los derivados del petróleo siguen subiendo y los precios de los fletes siguen escalando con lo que al consumidor final le van a seguir dando por el lomo.

Y todo esto ocurre al final de la fiesta. Europa ha dicho que se acabó lo que se daba. Que hay que empezar a pagar el esfuerzo de los dos billones (millones de millones de euros) que se invirtieron durante la pandemia para mantener vivas a las empresas y redes comerciales. Los tipos de interés van a subir un 0,25 el mes que viene. Y países como España tendrán que pagar mucho más cara la deuda que tiene y sobre todo la que va a necesitar.

No se hagan ilusiones. La incompetencia que desgobierna este país se trastornó. Le metió un chute a la contratación pública que ha llegado a su mayor techo histórico con casi cuatro millones de empleados. Las autonomías reventaron costuras aumentando las plantillas de los servicios públicos. Aumentaron el gasto de personal y los gastos de funcionamiento de las administraciones como si no hubiera mañana. Pero ese crecimiento tiene los pies de barro, porque se basa en un dinero extraordinario que va a esfumarse. Y lo que es peor, del que hay que devolver más de 70 mil millones.

Por eso no se bajan los impuestos de forma generalizada a pesar de que la gente está que trina. No pueden, porque hay que pagar lo que no está escrito. Y ven cómo la inflación que a nosotros nos mata, a ellos les engorda. No han aprendido que para los cochinos engordar es el paso previo al matadero.