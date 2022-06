Democracia interna

La derecha siempre fue digital. El de arriba señalaba con el dedo y designaba a los candidatos a esto o a lo otro. La izquierda presumía, con razón, de su espíritu democrático. Los candidatos se elegían en procesos internos, con votos directos o indirectos pero dentro de un proceso electivo. Aún así casi siempre ganaban los del aparato, pero al menos se guardaban las formas. Ya no. El centralismo de Unidas Podemos, con Pablo Iglesias reinando a la cabeza de la cadena alimentaria, determinó que aquellos –y aquellas– que el líder ungía se colocaran en las primeras filas del Congreso o fueran desterrados al gallinero. O que se ordenase a las organizaciones territoriales quién tenía que ir a la cabeza de una lista, pasando por encima de los círculos, los cuadrados y los trapecios. Todo se pega, menos lo bueno. Ahora suena que desde Madrid, ese ombligo del mundo, «se ha decidido» que la ministra Carolina Darias sea la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo mismo que ya «se decidió» que el ex ministro Salvador Illa fuera el candidato a las autonómicas de Cataluña. Tras el impersonal y reflexivo «se decidió» no se esconde otra cosa que la voluntad soberana de Pedro Sánchez, que hoy sigue reinando entre las ruinas humeantes del partido que cambió España e ilusionó durante décadas a una buena parte de los ciudadanos. Cabe preguntarse si lo seguirá haciendo igual tras el naufragio de Andalucía y la derrota que se prevé en lo que fue el granero de votos del socialismo.