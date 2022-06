Sostenibilidad y frivolidad

El consejero de más largo nombre del Gobierno guanche, Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, a la sazón José Antonio Valbuena, ha dicho que «quince millones de turistas (al año) no son sostenibles». Pero tranquilos. También anunció que su gobierno, que a veces es nuestro gobierno, está trabajando para definir el numero exacto de turistas que se pueden recibir para ser sostenibles.

Desconozco cómo hemos podido funcionar hasta hoy sin haber calculado ese número aúreo. Pongamos que sean ocho millones. ¿Se colocará un contador en los aeropuertos canarios para detectar cuándo se ha llegado al tope y mandar de regreso a todo el que haya pisado con sus chancletas nuestra tierra sin ser aborigen o inmigrante irregular? ¿Qué hábil y mañoso estudioso calculará el reboso?

El turismo deja en el PIB de Canarias en torno a los mil euros por guiri. Es un pequeño detalle a tener en cuenta. Los quince mil millones que facturamos por la venta de servicios turísticos nos sirven para compensar una balanza comercial ruinosa. El año pasado exportamos por valor de dos mil ochocientos millones de euros e importamos más de quince mil millones. ¿De dónde salieron los más de doce mil millones que compramos por ahí fuera? Pues sí: de ese turismo contaminante e insostenible que la progresía calentóloga contemporánea está demonizando con una frivolidad incomparable.

Personalmente, me creería la preocupación del gobierno aborigen por la sostenibilidad si en la producción de energía eléctrica en las islas, en estos momentos, estuvieran utilizando gas. Pero no es así. Se siguen quemando fueles que emiten miles de toneladas de CO2 a la atmósfera. Incluso me lo podría llegar a creer si después de decir que el turismo de masas es tóxico anunciaran la disolución de la Consejería de Turismo y de Promotur y de la pasta que nos gastamos en quioscos y ferias por toda Europa, buscando desesperadamente anunciarnos como destino de vacaciones. O me lo creería si además de alarmarse por los doscientos y pico mil guiris que tenemos de población flotante se preocuparan también por los dos millones trescientos mil residentes canarios que contaminan diez veces más, matemáticamente hablando.

Naturalmente nada de eso ocurre. Y tampoco se pondrá límite a un negocio que nos da de comer. Porque quiero creer que la estupidez humana no es infinita. Y porque Canarias no tiene ninguna fuente de riqueza alternativa que nos permita pagar nuestras nóminas y las del gobierno. Por eso último, sobre todo.