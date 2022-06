China, Hong Kongy Tiananmén

En la geografía de los viajes que he realizado en nuestra vida resalto en primer lugar el que tuve la oportunidad de llevar a cabo a la Argentina en 1972 con Francisco Ortuño, flamante director del Icona español, y con José Miguel González, nuestro jefe en Canarias del mismo Instituto para la conservación de la naturaleza. Participamos en un Congreso Internacional Forestal. Nuestro viaje se extendió por Brasil y Paraguay para disfrutar de la catarata de Iguazú y conocer el accidente de los jóvenes uruguayos que cruzaron los Andes para ir a jugar al rugby a Chile. Era la primera vez que cruzaba el charco y el ecuador para alcanzar el cono sur. Años más tarde, en octubre de 1978, con ocasión del Congreso Forestal Internacional celebrado en la isla de Bali, Indonesia, viajamos desde España algunos ingenieros del Icona. Recuerdo la presencia de compañeros como José Miguel González, recientemente fallecido, y la de algunos profesores de la ETSIMO en Madrid. Tuve la oportunidad de presentar oficialmente el Plan de Conservación de Suelos en la isla de El Hierro. El regreso fue por Japón. Años más tarde, en 1982, viajamos a Balí de nuevo para participar en el Congreso Mundial de Parques Nacionales, un año después de la declaración de Garajonay (La Gomera) como parque nacional. Iniciamos entonces un importante mundo de relaciones profesionales con Venezuela y Portugal en materia de Espacios Naturales Protegidos particularmente con los de Canarias.

Llegar de Canarias a Bali en esa época, principios de los años 70, no era normal, por lo que tuvimos que realizar muchas escalas desde que salimos de Madrid. Cuando el viaje de 1978 primero volamos a Grecia y luego a Irán, donde pudimos constatar desde el avión, al aterrizar para hacer escala, las secuelas de la revolución que le costó el cargo al Sha de Persia. Luego seguimos camino de la India, de Tailandia, de Malasia y de China, donde pudimos conocer unos territorios coloniales europeos: Hong Kong y Macao. Uno dependiente del Reino Unido y el otro de Portugal. En ambos casos parece que Hong Kong tenía mayor peso, ya que la colonia británica, primero en 1979 y luego en 1984, fue objeto de estudio para su transferencia definitiva en 1997 a China por parte del Reino Unido como una región administrativa especial. Ya habían transcurrido ocho años de la matanza de Tiananmén en Pekín, 1989. Fue el día en que las tropas del ejército chino disolvieron con tanques las protestas que muchos jóvenes chinos habían reclamado durante un mes en la plaza del centro de Pekín a favor de la democracia y de medidas contra la corrupción en su país.

Nunca se me olvidará la gran fotografía en blanco y negro que vi en 1992 colgada en un restaurante de Estrasburgo (Francia) cuando fui a tomar posesión como eurodiputado con el compañero vasco Jon Gangoiti. Impresionaba aquel tanque chino parado en la plaza de Tiananmén, a punto de disparar a un joven chino que se paró delante para hacerle frente. Curiosamente el 4 de junio del año actual, 2022, muchos periódicos europeos, entre ellos los españoles, contaron por vez primera en estos treinta y tres años el temor de los hongkoneses a las represalias por parte del gobierno chino lo que le ha llevado a cancelar todos los actos que pudieran conmemorar en el Parque Victoria de Hong Kong el recuerdo de las víctimas de Tiananmén, que según las Madres que perdieron a sus hijos aseguran haber identificado más de 200 víctimas entre las cuales había universitarios y escolares.

Solo Hong Kong ha sido capaz de enfrentarse hasta este último año porque hasta 2019 miles de personas se daban cita en el parque Victoria para recordar el aniversario con una vigilia, ya que se lo permitía un estatus especial de la ciudad como colonia británica, y luego, en 1997, ya con la soberanía china, gracias a su régimen especial de libertades reconocido por Pekín. No obstante en los años de 2020 y 2021 estaba prohibida la asambleas conmemorativa con el argumento de la pandemia. Pero en 2020 cerca de 200 mil personas se dieron cita en el parque hongkonés, para protestar por un proyecto de ley de extradición y luego contra el gobierno chino y el autónomo. Sin embargo pocos días después se aprobó la ley de Seguridad Nacional que impuso Pekín. Fue muy criticada por defensores de los derechos humanos y por gobiernos extranjeros. Desde entonces se ha cancelado la vigilia de 2021 y la ley se ha cobrado la desaparición de medios de comunicación, el arresto de algunos periodistas incluso la detención del cardenal católico Joseph Zen, de 90 años, hoy en libertad bajo fianza. Hasta la universidad de Hong Kong sufrió las consecuencias de este caos político. Se nota que Hong Kong es una ciudad especial y no solo por ser un territorio autónomo o tener un centro urbano activo repleto de rascacielos con un especial puerto y aeropuerto sino también por su centro financiero y arquitectónico, así como por sus reminiscencias británicas donde no faltan los trajes ni los sastres. ¡Es que China es mucha China!