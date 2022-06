Lo de la movilidad eléctrica y Santa Cruz simplemente no se entiende. Andan los políticos municipales liados a discutir sobre los patinetes y la madre que los trajo, sus accidentes y su difícil convivencia con los peatones. El problema de fondo es que no se aclaran. Las bicicletas eléctricas y los patinetes son una apuesta en los centros urbanos para desplazar a los vehículos de combustión. Pero para que funcione ese nuevo sistema de movilidad hay que establecer carriles de circulación adecuados. Nadie en su sano juicio va a subirse en uno de esos endebles medios de transporte para ponerse delante de un coche o de un camión, jugándose el pellejo. Pero en esta ciudad, en la que todos los partidos se hartan de hablar de la descarbonización y movilidad sostenible, no hay dios que le meta mano a los coches. Ni a los aparcamientos en superficie. Las aceras, en muchas calles, siguen siendo de risa: estrechas, incómodas y salpicadas de farolas y papelera. No hay carriles por los que los patinetes o las bicicletas puedan circular con un mínimo de seguridad. ¿Y qué hace la gente? Pues huir de los vehículos pesados mezclándose con los peatones, que se cabrean. Pero ni es culpa de unos ni de los otros. Es responsabilidad de un ayuntamiento en el que ni el gobierno y ni la oposición se aclaran, perdidos en sus miserias electoreras. La demagogia no deja sitio al futuro.