La cueva de los 70 sillones

Antes de que empezara esta legislatura los políticos decidieron aumentar plantilla. Como éramos pocos parió la abuela. Y elevaron de sesenta a setenta el número de diputados porque así, dijeron, se reforzaba la democracia. O sea, cuanto más cara, más democracia.

Eso sí, nos prometieron solemnemente que el incremento de diputados en el Parlamento canario no iba a suponer un aumento del gasto. Palabrita del niño Jesús. Era difícil de creer porque, de entrada, tener diez diputados más son diez sueldos más. Y más dietas. Y eso. Pero lo prometieron con caras muy serias. Y por supuesto era falso.

Ya de entrada se gastaron una pasta modificando el atiborrado salón de plenos para colocar diez escaños nuevos. Pero, además, se compraron un edificio al lado del Parlamento, porque sus señorías son tantas que ya no caben ni en sí, ni allí. Están reventando las costuras de pura democracia.

Ahora la democracia tiene que ver con el mobiliario. Cuando se constituyó el Parlamento, en 1982, los diputados se sentaron en sillas de tijera, como si aquello fuera un guachinche. Ahora, que tienen sillones, los van a cambiar por unos nuevos: mil trescientos euros cada uno.

Y anda la gente indignada, como si las nalgas de nuestros próceres no se merecieran un mullido asiento en el que descansar esas largas horas de culiparlamentarismo regional. Pues claro que sí. Los setenta representantes del pueblo de Canarias se merecen todo y más para soportar esas largas sesiones de autobombo de los gobiernos. Eso sí que es un trabajo y no lo de llevar un taxi todo el día o lo de cargar piñas de plátanos. No hay relleno de plumas en el mundo capaz de compensar el intenso sufrimiento que deben padecer sus níveos glúteos escuchando lo que se dice en ese atril donde cotidianamente se asesina el sentido común.

Cuentan que no todos los sillones están mal. Que hay algunos a los que se les ha roto el tapizado. Ardo en deseos de saber cuáles. ¿Ha sido por un exceso de movimiento del trasero? ¿Hay algunos culos demasiado inquietos? ¿Son de la oposición o del gobierno? ¿Es que algunas señorías padecen de meteorismo?

No puede ser que cambien los sillones y no contesten a estas apasionantes preguntas. El pueblo tiene derecho a saber. Y esperemos que si se van a comprar setenta nuevos sillones sean de un material más resistente, que den masajes relajantes y que se puedan hacer sillones cama. O sea, algo más adecuado para el extenuante trabajo parlamentario. Criaturitas.