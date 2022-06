Setenta sillones

Una idea básica de la libertad de cada uno es que solo termina donde empieza la libertad de los demás. Por eso quien está por la libertad acepta el derecho a la eutanasia o el del aborto. Porque cada quien debe ser el propietario de su cuerpo y de su vida.

Los meapilas unidos de España decidieron ayer abolir la prostitución. Izquierda y derecha, estrechamente unidos bajo sombra de las sotanas, han decidido perseguir a cualquier hombre o mujer que voluntariamente cobren por prestar servicios sexuales. Será un acto delictivo.

Defender que para acabar con los proxenetas o los que tratan y abusan de las mujeres lo mejor es erradicar la prostitución es lo mismo que argumentar que para liquidar a los defraudadores lo mejor es acabar con los impuestos. No es así. La gente que delinque debe ser perseguida y castigada. Y si una mujer es violentada para que haga algo que no quiere o es víctima del abuso o la extorsión, el peso de la ley debe caer sobre los culpables.

Pero si un hombre o una mujer quieren alquilar su cuerpo para cobrar por tener sexo, por hacer cine porno, por desfilar por una pasarela en ropa interior o por anunciar coches o colonias luciendo sus cuerpos gloriosos, ¿en nombre de qué o de quién se le puede prohibir rentabilizar lo que es suyo por derecho? ¿Por qué sí es honroso alquilar el cerebro o los brazos o las piernas, como los científicos, los obreros o los futbolistas?

Todos los totalitarismos quieren salvar a las personas. Aunque sea de sí mismas. Los políticos españoles arrastran una mojigatería socialcristiana que canta en cosas tales como la extraña manera en la que consideran el sexo, cuyo alquiler convierte en algo perverso la retribución que se acepta sin problemas en otros ámbitos. Porque no es un trabajo «honrado». Porque es «vergonzoso». Y ya se atisba en todos esos conceptos el olor a sacristía y naftalina.

Hay, en otros países, mujeres y hombres que cobran por ofrecer sexo a personas que padecen defectos físicos o de movilidad. Detrás de cada ser humano y de su trabajo, siempre que haya sido voluntariamente elegido, hay siempre una historia diferente. Pero lo que sirve para separar el trigo de la paja –y nunca mejor dicho– es que las decisiones sean libres.

Lo que haga cada uno con su cuerpo es asunto suyo y no le concierne a nadie. Esa es la frontera que marca claramente la libertad. Que la derecha y la izquierda se hayan puesto de acuerdo para votar juntos nos muestra la gravedad del trastorno. Ahora, también, nos expropian los cuerpos.

Recuerdo que nos prometieron, angelitos, que el incremento de diputados en el Parlamento canario, de sesenta a setenta señorías, no iba a suponer un aumento del gasto. Palabrita del niño Jesús. Era difícil de creer porque, de entrada, suponían diez sueldos más. Y dietas. Y eso. Pero lo prometieron con caras muy serias. Por supuesto era falso. Se gastaron una pasta modificando el salón de plenos para colocar diez escaños nuevos. Y se compraron un edificio al lado del Parlamento, porque sus señorías son tantas que ya no caben ni en sí, ni allí. Y ahora nos enteramos que van a cambiarles los sillones a razón de casi mil trescientos euros por trasero. Y anda la gente indignada, como si las nalgas de nuestros próceres no se merecieran un asiento mullido en el que descansar las largas horas de culiparlamentarismo regional. Pues claro que sí. Los setenta representantes del pueblo de Canarias se merecen la mayor comodidad para soportar esas largas sesiones de autobombo del Gobierno. No hay relleno de plumas en el mundo capaz de compensar el intenso sufrimiento que deben padecer sus níveos glúteos escuchando lo que se dice en ese atril donde cotidianamente se asesina la oratoria. Hasta poco me parecen mil y pico euros por sitio. Con un poco más se podrían colocar algunos sillones cama, de esos que además te dan un masaje relajante. Igual no se les ha ocurrido, pero solo hay que darles tiempo.