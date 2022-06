Cuando joven vivía en La Orotava, mi Villa natal, en la casa de mis abuelos maternos, donde podía contemplar cada mañana el Teide desde mi ventana. Compartía con el tío Eduardo y las tías Toya y Gloria, todos solteros entonces. Gloria tenía una amiga, Rosita González Casanova, a quien conocí por haber ganado un concurso publicitario de jabones: No más ensayos, prefiero mayo, pero no se refería al mes poético, el bucólico, que sí fue lo que me sucedió en 2022, al elegir mayo como mes cultural por cuanto dos de mis vástagos habían nacido ese mes, el 15 de 1968 mi hija Elena y el 18 de 1975 mi hijo Juan Pablo. Me puse a organizar el programa de actividades de ese mes de mayo y utilicé cuatro días, entre el 18 y el 21. En primer lugar el miércoles 18 celebramos en el Liceo Taoro de La Orotava la presentación del libro La Casa de la Paz, obra literaria del poliédrico profesor manchego Alfredo Villaverde, que hacía referencia a la mansión personal del ingeniero civil Luis Castro, madrileño afincado en Benalmádena, Málaga, y que asistió al acto. Participaron la presidenta del Liceo, Carmen Leyes, el amigo Alejandro, socio de la matritense sociedad económica de amigos del país, autor de unas glosas muy singulares aparecidas en el libro y que dio paso a este relator, que habló de la Paz y de la Guerra, así como el propietario de La Casa de La Paz, Luis Castro, y el autor del libro, Alfredo, en un acto moderado por Manuel Méndez, polifacético cooperante hispano peruano, asiduo visitante de La Orotava. La Paz, el Andalus, el Mediterráneo, la Unión Europea y África sobresalieron en varias ocasiones de las intervenciones.

Luego el jueves, 19 de mayo, nos desplazamos a la capital tinerfeña para asistir en el Club Náutico de Tenerife, que preside el amigo y pariente Enrique Martínez García, a la proyección del documental La Ruta de Humboldt en Tenerife, producción de este ingeniero de montes y recreada por los actores Antonia Jaster como Alejandro de Humboldt, y Ulises Hernández como el guía canario Domingo. El catedrático emérito de Botánica de la Universidad de La Laguna Wolfredo Wildpret fue quien presentó la figura de Alejandro de Humboldt desde que salió de Prusia camino de Canarias cuando su viaje a finales del siglo XVIII a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. Así mismo tuvo la deferencia de presentar a este ingeniero como profesional en las etapas del Patrimonio Forestal del Estado (1966-1972) y del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (1972-87) en sus etapas como director de los parques nacionales del Teide y Garajonay, así como político tanto en Canarias, como en el mundo comunitario europeo. En verdad que el acto se cerró con la proyección del documental humboldtiano, que fue contemplado por un importante número de público interesado en conocer las vivencias del joven naturalista prusiano en la isla de Tenerife, adonde llegó en la corbeta La Pizarro en junio de 1799 procedente de La Coruña, con escala en la isla de La Graciosa. En pocos días recorrió Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, el norte de la isla y el valle de la Orotava, donde visitó el Jardín de Aclimatación de La Orotava, la Casa de la familia Cólogan, los jardines del Sitio Litre, el drago de Franchy, y describió los pisos de vegetación cuando subió al volcán del Teide aparte de descubrir la violeta, visitar la Cueva del Hielo y cambiar su teoría sobre el vulcanismo. Más tarde el viernes 20 de mayo, El Molino de Ana de La Orotava fue un asunto de la máxima importancia. Se presentó el libro que lleva el nombre del molino villero y participaron la concejala Delia Escobar y Pablo Torres, así como los dos coautores, Manuel Méndez e Isidoro Sánchez, al igual que el profesor manchego Alfredo Villaverde. Además de varios dirigentes culturales orotavenses interesados en la nueva faceta del molino de Ana, que dejó de moler cereales para moler ahora cultura, asistió uno de los estudiosos de los molinos de la Villa, el catedrático de la Universidad de La Laguna Manuel Hernández González, hijo de Rosita González Casanova, la ganadora del mensaje comercial del No más ensayos, prefiero mayo, y nieto de don Manuel González, alcalde republicano de la Villa orotavense en los primeros años de la década de 1930 cuando la energía renovable hidroeléctrica caracterizaba la planta de La Abejera. En el acto no faltaron intervenciones culturales ni la música de cuerdas acompañadas de buen vino y de una excelente comida canaria con papas y gofio incluidos. El sábado 21 de mayo, nos acercamos en La Orotava a la Casa Lercaro, sede de la Asociación Cultural Humboldt (ACH) cedida por la familia Schöenfeldt, para asistir a la celebración de la Junta de Gobierno, donde tratamos asuntos como las Anécdotas de Humboldt a contar por Hans Kamella en el IEHC portuense y la ofrenda anual a Humboldt en Sitio Litre, además de conocer la donación de láminas relacionadas con Humboldt pintadas por el presidente de honor de la ACH, Pepe Dámaso, la filatelia humboldtiana de la mano del biólogo Carlos Silva y la situación del futuro Museo del Molino que nos enseñó el amigo Carlos Shöenfeldt en sus jardines de Lercaro. Finalmente el lunes 30 de mayo celebramos un día muy especial, el de Canarias, donde notamos la ausencia del amigo José Miguel González.