El desgobierno de España ha anunciado que subirá las pensiones no contributivas un 15% porque considera –y es cierto– que constituyen uno de los núcleos más vulnerables de la sociedad. Cuando cobras menos de quinientos euros al mes y pierdes cuarenta euros de capacidad adquisitiva por el efecto de la inflación, eso puede suponer la diferencia entre comer una semana o no hacerlo. Hay casi cuarenta mil personas en esas condiciones en nuestras islas que seguramente celebrarán la noticia. Pero la medida queda empañada por las dudas que se están creando sobre la subida de los pensionistas contributivos, es decir, los que han apoquinado dinero toda su vida para mantener el sistema de protección de la Seguridad Social. En pura teoría, porque lo dice una ley no de hace un siglo, sino de 2021 (y las leyes en España siempre son teóricas) el Gobierno está obligado a subir esas pensiones a la media del IPC «para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas». Pero todos los días se escuchan voces de autoridades económicas europeas que «recomiendan» desvincular las pensiones de ese IPC, para evitar seguir alimentando las calderas de la inflación con al menos 14 mil millones más de gasto público consolidado. Eso supondría incluir a los pensionistas en un hipotético «pacto de rentas». O sea, empobrecerlos. Lo que supondría sacar a las calles a millones de jubilados indignados. Y estamos en un año electoral.