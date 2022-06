Una reflexión sobre el diseño de las pruebas

En esta época de incertidumbre en todos los sentidos, en los que no hay apenas seguridad en lo que nos deparará el futuro, quién iba a imaginar una pandemia global, el estallido de un volcán, los desastres producidos por el cambio climático que no cesan, la crueldad de la guerra ahora más presente que nunca… Y como resultado, cada vez menos personas hacen planes a largo plazo y los medios de comunicación nos animan a ser versátiles y resilientes. Ya no basta con tener formación suficiente, hay que saber idiomas, tener algún máster o postgrado y desde luego ser un experto en las nuevas tecnologías, que siempre son nuevas a la velocidad que evolucionan, sin olvidar la presencia en las redes sociales, donde si no estás, no existes. No olvidar que hay que ser emprendedor y un buen coaching de nuestras emociones, que la salud mental no está precisamente en su mejor momento.

En este caos vital, en el que planificar tu vida con alguna garantía es una entelequia salvo que pertenezcas a ese uno por ciento que cada vez es más rico, las oposiciones se convierten en la tierra de promisión. Es la esperanza de muchos jóvenes que no encuentran salida para su preparación en la empresa privada y para los no tan jóvenes que después de muchos años y por causa de la eterna crisis que siempre afecta a los mismos, se ven sin forma digna de afrontar el futuro. Alcanzar un puesto en un servicio público, tener unas certezas de estabilidad que no parecen estar en ningún otro sitio, hace que cada vez más personas, de todas las edades y procedencias establezcan como objetivo prioritario aprobar unas oposiciones y a ello dedican ingentes cantidades de energía, tiempo y dinero, que en esto como en todo, también marca la diferencia. Es por tanto comprensible que debamos reflexionar sobre esta forma, no tan nueva, de acceder a la función pública. Si esto no fuera un pequeño artículo, sino una charla o una conferencia tal vez, en este momento interpelaría a mi auditorio: ¿Y en qué consisten las oposiciones? ¿son necesarias? ¿habría formas mejores de elegir a los funcionarios públicos? e incluso ¿deberían desaparecer? Muchas preguntas para contestarlas todas, pero podemos intentar aclarar algunas cuestiones. El acceso a la función pública, la elección de los recursos humanos de una organización que administra servicios públicos, ya sea la administración, la judicatura, la sanidad o la educación, que sufragamos entre todos/as (aunque seguro que algunos más que otros, permítanme la digresión) debe obedecer a un mandato inapelable, el acceso debe realizarse con garantía de igualdad de mérito, capacidad y publicidad. Sin esta máxima, no podríamos garantizar una elección sin sesgos, sin amiguismos, sin nepotismo, del que desgraciadamente está cargada en ocasiones la empresa privada y eso daría para otro artículo. Es por tanto una manera limpia que ha venido a decirnos que cualquiera, sin diferencia de género, edad, religión, ideología o clase social puede en principio aspirar a ser funcionario público. Y desde luego la calidad de dicho acceso tiene mucho que ver con la calidad democrática. Las llamadas coloquialmente «oposiciones» tienen numerosas formas y maneras de realizarse, dependiendo del tipo de funcionario al que se aspire, y también quién las convoque, pero deben ser convocadas de forma pública, deben recoger unos criterios comunes a todos y todas las aspirantes para demostrar su capacidad y deben establecer unos méritos claros que no sean discriminatorios. Una no debe hablar y menos escribir de lo que no conoce y por esa razón, yo que soy carne de oposición, pero de oposición a los cuerpos docentes, me centraré en ese tipo de acceso. Las distintas «oposiciones docentes» han ido evolucionando, pero de manera muy lenta. Básicamente todas se basan en unas pruebas con un fuerte contenido memorístico, desde los 25 temas en el acceso al Cuerpo de Maestros, alrededor de 65 en el Cuerpo de Profesorado de Secundaria, a los casi 100 en el acceso al Cuerpo de Inspectores. Cabe destacar que, los temarios son de los años 90 y en muchas ocasiones muy desactualizados, debido en gran medida a las numerosas leyes educativas y sus desarrollos normativos (diferentes en cada comunidad autónoma) que han ido sucediéndose desde entonces. Las pruebas, consistentes en el desarrollo de un tema elegido entre los resultantes de un sorteo, es una prueba difícil de calificar y unificar entre los distintos tribunales por su fuerte carga subjetiva: diferente forma de desarrollar el tema, que coincida o no con lo esperado por el tribunal, elaborado por distintas editoriales o por el propio aspirante, etc. Un sistema tipo test, en la línea del MIR sanitario podría mejorar este aspecto y es urgente renovar los temarios. Las oposiciones tienen además supuestos prácticos, que han sustituido a los ejercicios de la especialidad o los acompañan, convirtiéndose en el verdadero tour de force en los últimos tiempos. También hay que realizar una exposición oral de una programación didáctica, lo que obliga a realizar una de carácter original que añade mayor esfuerzo a la ya ardua tarea de la preparación. En este momento la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ofrece programaciones realizadas por grupos de profesores/as a los docentes en activo, dentro de lo que se denomina el proyecto Brújula, para que las adapten a su alumnado y las implementen en las aulas, tal vez esa adaptación y conocimiento de dichas programaciones es lo que debiera valorarse en un docente en Canarias. Ante estos hechos merece reflexionar si tal y como están diseñadas las pruebas, nos permiten garantizar la elección de los mejores, ¿qué ocurre con la práctica docente? con la necesidad de dirigir y motivar hacia el aprendizaje a grupos de niños y niñas, de adolescentes en plena efervescencia, de atender a la diversidad de las aulas, de comprobar el equilibrio mental necesario en el aspirante para realizar una tarea compleja y exigente como es la docencia en la actualidad. Es cierto, que el acceso a los cuerpos docentes tiene una fase de prácticas, que se realiza cuando has conseguido tu plaza en un centro escolar, pero debemos señalar que hoy por hoy tiene escasa entidad, dado que la inmensa mayoría las supera sin dificultad, y que los tutores y tutoras de los funcionarios en prácticas no cuentan con incentivos y horario para hacer el seguimiento, que realizan apelando a su profesionalidad. Por último, el acceso a los cuerpos docentes tiene una fase de concurso cuyo baremo va cambiando según las distintas convocatorias, quitando o dando mayor o menor peso a la formación, o a la práctica docente en centros públicos o privados, en los cursos de idiomas, etc., de manera que cada vez hay más contenciosos. La mayor judicialización del procedimiento hace que personas que ya consiguieron su plaza la pierdan a causa de una reclamación en el juzgado, incluso años más tarde y los docentes que forman parte de los tribunales vayan más desanimados a una tarea difícil y puesta en entredicho. Estamos a las puertas de la realización, el 18 de junio, de la primera prueba de una nueva convocatoria de acceso e ingreso en el Cuerpo de Maestros, que va a movilizar alrededor de 20.000 personas para 990 plazas. Un esfuerzo de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para dar respuesta a una demanda de empleo público, tan importante en estos tiempos, y que renueve las plantillas con un importante número de docentes a punto de alcanzar la edad de jubilación. Una convocatoria en medio de la polémica generada por el conflicto del llamado “abuso de temporalidad” que consiste en la sucesión abusiva de contratos de interinidad en los servicios públicos. Este hecho que ha complicado si cabe aún más el acceso a la función pública, con fórmulas distintas que suscitan enfrentamientos entre aspirantes que nunca ejercieron la profesión y los que lo llevan haciendo años sin conseguir ser funcionarios de carrera. Todo esto también ha enrarecido el ambiente y anticipa dificultades. Es necesario una reflexión sosegada sobre las «oposiciones docentes», que son el objetivo de muchas personas que desean trabajar en lo que han estudiado, tener un futuro sin tantas incertidumbres, conseguir sus sueños y también desarrollar una carrera profesional dentro de su ámbito. Debemos mejorar la transparencia, la objetividad y la justicia en este procedimiento que tiene un impacto decisivo en la calidad de nuestra escuela pública. No quiero terminar sin desear toda la suerte del mundo a los aspirantes que se enfrentan a nuevas convocatorias de oposiciones, especialmente a los opositores a los cuerpos docentes, y también desear un trabajo lo más sencillo posible a los miembros de los tribunales, que realizan una labor a veces poco valorada y al menos por ahora, insustituible para garantizar esa máxima que nos honra de igualdad de mérito, capacidad y publicidad y que con todas sus deficiencias, constituye un baluarte de lo público con mayúsculas.