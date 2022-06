Y en esto llegó Albares

Días pasados llegó el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, con el objeto de explicarle al gobierno de Canarias algunas cuestiones, tales como el pacto firmado el 9 de abril entre Pedro Sánchez y Mohamed VI; anunciar que habrá un despliegue de la OTAN para hacer frente a las amenazas de posibles ciberataques y terrorismo de países del Sahel Central que no afectará la implantación de bases militares; además, que por fin tras 17 años de no acuerdo entre Rabat y Madrid se acordará definitivamente la mediana equidistante entre Marruecos y las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Pues bien el ministro explicó, a su aire, cómo solucionar el problema del Sahara Occidental ratificando la decisión adoptada por el presidente Sánchez, pero no la de su gobierno ni del parlamento español, considerando a este territorio una provincia autónoma bajo soberanía marroquí o como dice Mohamed VI « nuestra querida provincia del sur» sin atenerse a la resolución de la ONU al reconocer que habrá que someter a la población saharaui a su derecho a la autodeterminación.

Sobre el nuevo concepto de «estrategia atlántica» por el que se reforzará el flanco sur no debemos temer nada sino, por el contrario, deberíamos sentir satisfacción por esta decisión que se va a tomar. Aunque sobre este asunto nos llega a la memoria aquel proyecto, que aún continúa vigente, sobre el emplazamiento de una «lanzadera de satélites» en El Hierro donde el INTA no se cansó de manifestar que la citada lanzadera vendría a ser una estación de seguimiento espacial. Sin embargo, los herreños no se tragaron que esto fuera así, sino que a través de este artilugio pudiera camuflarse un objetivo de guerra, lo que motivó una manifestación multitudinaria en Tenerife, llegada desde El Hierro en el barco de la paz. Lo mismo cuando se pretendió en Arinaga la implantación de una base naval, proyecto que se echó abajo por la fuerza de ciertos partidos políticos y de la población civil en su conjunto.

Y sobre la mediana el ministro Albares manifestó que va siendo hora de arreglar este problema que permanece enquistado desde la reunión de Sevilla en 2005 entre Rabat y Madrid, donde no se llegó a nada satisfactorio sino que cada país la fijase dentro de una virtual equidistancia y que cuando alguno de los dos no estuviese conforme habría que contemplar el Derecho del Mar de Montego Bay de 1982, donde se esgrimiría la mediana equitativa reconociéndose una serie de accidentes geomorfológicos donde Marruecos sobrepasaría a España, o sea, sobre las costas canarias y así lo dispuso y aprobó mediante dos leyes del parlamento marroquí en marzo de 2020. Leyes que no hay quien las cambie.

En esa misma ley del mar se dispuso la delimitación de las correspondientes zonas marítimas en aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental la que tanto España como Marruecos han solicitado a la ONU su ampliación más allá de las 350 millas solapándose ambas a 200 millas al suroeste de La Restinga, en El Hierro, donde se encuentra el monte Tropic y su inconmensurable riqueza en telurio.

Así que habrá que decirle al ministro que aceptar tanto una autonomía para el Sahara Occidental como la mediana equitativa será irreductible por Marruecos y de difícil aceptación por un territorio que está a la espera de descolonización, donde el Frente Polisario amenaza con comandos terroristas que actuarán en el Aaiún y Villa Cisneros y el apoyo logístico y político de Argelia. Lo que hará presagiar un conflicto que nos coge con el paso cambiado, donde Canarias no solo será un convidado de piedra sino un sujeto político-histórico vapuleado por acontecimientos imprevistos y no deseados por mucha protección otánica que se tenga.