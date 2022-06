El momento fundacional del cuatrienio sanchista -la moción de censura contra Mariano Rajoy de 2018– se basó en la imperiosa necesidad de desalojar a un partido «corrupto», o en «un sistema de corrupción en sí mismo». Pedro Sánchez subió a la tribuna y anunció que una moción instrumental: una vez el PP fue del Gobierno convocaría elecciones en el menor plazo posible. Fue su primera mentira y aún no había llegado a La Moncloa. No tenía el más mínimo propósito de cumplir este compromiso y presentó un proyecto de presupuestos generales tarde y mal; precisamente porque el Congreso de los Diputados lo rechazó en febrero no tuvo más remedio que convocar elecciones generales el 28 de abril de 2019.

Pedro Sánchez se presentó como un político de principios que no quiso votar a favor de la investidura de Rajoy y se opuso frontalmente («no es no») a un Gobierno de concentración entre el PP y el PSOE. Lo repitió constantemente para insistir en que era imprescindible un gobierno progresista que derogara la reforma laboral de los conservadores y sacara adelante un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Después de cuatro años la reforma laboral no fue derogada – se nos informó repentinamente de que era imposible- y los cambios consistieron en crear un montón de fijos discontinuos y trabajadores por horas pero, eso sí, con contratos indefinidos. De nuevo Estatuto de Trabajadores, nada de nada. Sánchez rechazó la gran coalición con el PP porque no estaba dispuesto a quemarse políticamente en esa operación. Si había recuperado la secretaría general fue por su apelación directa y emocional a las bases socialistas, que como dijo una vez Jorge Semprún irónicamente, siempre fueron mucho más de izquierdas que el partido (por no mencionar la dirección del partido). Sánchez se consolidó como líder socialista halagando, mimando, mimetizando ese izquierdismo tradicional del militante socialista, un utopismo de clase media y adolescencia infinita, un izquierdismo huérfano durante el largo liderazgo felipista y que por primera vez recibió cosquillas cómplices con José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cómo iba Sánchez a volverse contra su público? Ahora, convertido en César Visionario, Sánchez prescinde del partido. Ya no se debate en la dirección del PSOE. Ya no existen minorías respetadas. Ya el secretario general no informa sobre grandes asuntos a los órganos del partido. Pedro Sánchez no es un instrumento operativo de la organización, es la organización quien funciona como instrumento de Pedro Sánchez.

Lo que hizo fue repetir elecciones hasta que consiguió sumar con Unidas Podemos y cerrar un pacto de gobierno con el líder supremo, Pablo Iglesias, el mismo Pablo Iglesias que le quitaba el sueño al imaginárselo en un ministerio. Sánchez ha demostrado que la mentira, el fingimiento, el principio de contradicción son anacronismos perfectamente prescindibles hoy para la acción política. Es de izquierdas y muy progresista y con eso basta. Ha construido una alianza parlamentaria – hoy muy diluida – con fuerzas políticas que han manifestado como objetivo quebrantar el orden constitucional y desgajar territorialmente el Estado. Llegar puntualmente a un acuerdo sobre un decreto o una inversión gubernamental con fuerzas independentistas es una cosa, que la estabilidad del Gobierno y la continuidad de sus políticas públicas dependa de ERC y Bildu otra muy distinta.

El balance de cuatro años, pandemia por medio, no es precisamente brillante. La degradación institucional, el recurso del dinero público a mansalva para tapar agujeros y posponer reformas estructurales, las políticas asistenciales haciéndose pasar por políticas sociales, el estúpido afán de polarización, el histrionismo ideológico y ahora un avestrucismo suicida frente a la nueva crisis económica e inflacionaria augura lo peor. Y con unas derechas sin proyecto conocido de país salivando.