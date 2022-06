Albañiles patriotas

Aproximadamente 30 grados al sol y una botella de agua. Rechazaron amablemente mi ofrecimiento de tres botellines congelados de cerveza. No eran abstemios, simplemente declinaron mi invitación por ese supuesto respeto solemne a las horas de trabajo. El calor, la poca sombra y el olor a cemento hacen de la albañilería una actividad poco reconfortante y casi esclavista. Dos albañiles y un pintor de brocha gorda, presumiblemente de Tenerife y Venezuela, encargados de reformar la casa de mis padres. Silbaban el Cara al Sol sin ningún tipo de pudor, siendo perfectamente conscientes de lo que representaba esa muestra cantada de criminalidad, pero aparentaban pasotismo, o eso creía yo. Escuchaba atónito sus reflexiones sobre la política actual, porque por fin nos hemos dado cuenta que los obreros entienden y hablan de política, no solamente los eruditos como nosotros que no salimos del ateneo. Jamás había conocido a nadie con un sesgo ideológico tan pronunciado y perfectamente perfilado a golpe de fake news. Eran los verdaderos guerreros de un ejército modelado al capricho de ese partido cuyo nombre procede del latín y tiene título de diccionario. Ambos con una pulsera con la bandera nacional que rezaba «España o muerte», y una camiseta de la Legión con el glamur propio del macho ibérico. Los escudriñaba desde mi ventana mientras escupían informaciones falsas que componen parte del argumentario político de ese grupo ultra; repetían como fieles templarios los mantras engañosos de sus líderes. Nos hemos percatado muy tarde que los currelas de mono azul también votan a los de las tres letras. Es que siempre llegamos a deshora a todo y, en eso, toca reflexionar ya por el bien de nuestra democracia. Una mañana me di cuenta que uno de ellos se había atrevido a retirar de la pared, con la excusa de empastarla, un cuadro de Salvador Allende que trajo un familiar después del famoso viaje de fraternidad a Santiago de Chile. Por supuesto, eran sobradamente conscientes de lo que representaba aquella imagen. Me acordé de Wacquant y su acertada teoría del liberalismo paternalista, que dice que el sistema es liberal y permisivo con el tramo superior y paternalista y autoritario con el tramo inferior, por lo que si has sufrido este perjuicio es probable que te puedas sentir atraído hacia posturas en las que el control del Estado sea mínimo. ¿Y si realmente no los vimos venir? Se antojaba determinante bajar a pie de obra, porque la empatía y el debate sosegado basado en evidencias es la mejor arma contra los totalitarismos. No llegaban a mil euros al mes, prácticamente levantaban su economía familiar con jornadas de 12 horas, las empresas los explotaban de forma intencionada, los fines de semana tenían que hacer cáncamos para subsistir... pero adoran a unos líderes que viven en mansiones, odian al pobre, explotan a sus trabajadores según su raza y, lo que es peor, les importa muy poco desmantelar los servicios públicos que hacen sostenible la vida de los de abajo. Esa es la conjetura. Defienden algo que les perjudica. Y seguimos sin comprender que van subiendo en todo. Dasiel, el pintor venezolano, hablaba con odio de los migrantes que cruzan la valla de Melilla o llegan en patera. Me dijo que conmemoraba el 20 de noviembre porque gracias al caudillo él tiene seguridad social y asistencia sanitaria gratuita. Lo recuerda como un hombre serio que ordenó el país. «En Canarias nos invaden y nadie hace nada, por eso tengo claro quiénes pueden solucionar esto y devolver la grandeza a España», clamaba. El pantano ideológico sigue presente. Al final, todos sabemos cómo acaban estas cosas, aunque la avalancha se antoja casi imparable. No podemos obviar una clave concluyente: siempre es buen momento para los populismos. Ellos son los albañiles patriotas en una sociedad dividida.

@luisfeblesc