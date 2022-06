Se nos fue José Miguel

En la mañana del jueves 26 de mayo recibí una llamada de Madrid, del compañero Paco Rodríguez, ingeniero de montes nacido en Güímar, comunicándome el fallecimiento de nuestro jefe y maestro, José Miguel González Hernández. Tal como le contó su esposa la causa había sido por culpa de un problema de corazón, que le había fallado. Con él se nos fue toda una eminencia del mundo forestal, político y económico.

A José Miguel, que nació en Santa Úrsula, lo conocí cuando estudiaba ingeniero de montes en Madrid y me vine a Tenerife en el verano del tercer curso para hacer prácticas forestales y me encargó unas actividades en los montes de Arico, en la finca Camas Verdes, donde aprendí de los trabajos topográficos de Carlos Marzán. Luego, al terminar la carrera, después de viajar a Suecia para conocer el mundo forestal de la empresa MÖDÖ, conseguí trabajar en Agroman y en Explotaciones Forestales en Canarias hasta que Francisco Ortuño me contrató para el Patrimonio Forestal del Estado, con José Miguel de jefe quien me destinó a La Gomera y a los montes consorciados de Tenerife y El Hierro. Tras las oposiciones al Icona en 1972 me inicié en el mundo de los parques nacionales. Primero en el Teide y luego en Garajonay (La Gomera). El papel de José Miguel en la reclasificación del Teide, Caldera y Timanfaya se dejó notar en el BOE de abril de 1981 al igual que la declaración de Garajonay como parque nacional y como Patrimonio Mundial. Sus relaciones con el ayuntamiento de La Orotava cuando fue director general del Icona se hicieron notar tras el informe del profesor García Enterría hasta el punto que puso en marcha el desarrollo socioeconómico de los municipios canarios afectados por los cuatro parques nacionales. Se le notaba el aprendizaje en los seminarios de Estados Unidos y en el espíritu de Yelowstone que introdujo Paco Ortuño en España. De ahí que la polifacética historiadora Milagros Luis Brito se entusiasmara con los ‘Hombres de los Parques’ en su etapa política cuando conoció a José Miguel y a su equipo profesional donde los montes y los parques, las repoblaciones y las explotaciones, así como la proyección internacional de la naturaleza canaria se dejó notar en los Congresos Internacionales, en Asia y en América principalmente. Creó escuela.

De su etapa política hablarán los periodistas canarios, buenos conocedores de sus capacidades, de manera especial en el mundo del REF de Canarias, es decir del Fuero de nuestra Comunidad Autónoma. ¡Descansa en Paz!