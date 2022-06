Espabilar logísticamente

Hace unos meses me dediqué en un articulejo a exponer las razones por las que Canarias debería revisar su logística de productos de consumo en vista de la evolución de la economía y los estrangulamientos persistentes en las cadenas internacionales de suministros. Por entonces un alto cargo del Gobierno autónomo me advirtió, casi paternalmente, que agitaba el agua en una palangana: ni la situación era tan delicada ni los poderes públicos tan bobalicones como quizás yo imaginaba. «Tenemos cerca de tres meses de reservas de combustibles», sonrió el alto cargo, «así que no debemos preocuparnos en demasía si se produce un problema puntual de abastecimiento».

No he podido constatar del todo esa reserva de casi tres meses de combustible: mucho me parece para lo que consume un país cuya capacidad turística está en plena recuperación, aunque amenazada de nuevo por la inflación (y los impuestos verdes al tráfico aéreo) en Europa y en España. Recientemente un informe presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU reportaba que el mundo tiene unas diez semanas de reservas de trigo almacenadas. Los inventarios no eran tan bajos desde 2008 y las causas son varias: sequías crónicas en zonas tradicionalmente en alta producción, escasez de fertilizantes, consumo récord de granos para la producción de aceite o decisiones como la del gobierno de la India, que ha prohibido las exportaciones para garantizar el suministros a sus 1.400 millones de habitantes. En realidad estamos abocados a una crisis de suministros generalizada y de la que será virtualmente imposible sobreponerse – siempre que ciertas tendencias sean corregidas, que la guerra en Ucrania no vaya a mayores, que China, en cuyas costas operan ocho de los diez mayores puertos del mundo, no se decida a hacernos la puñeta directa o indirectamente – hasta mediados del próximo año. Son los cereales, pero también las carnes, los aceites o los chocolates. Es el petróleo pero también el gas natural, las resinas, la pizarra, el yeso, el hormigón, el aluminio y el corcho. La crisis de los microchips provoca un efecto dominó en la paralización industrial de camiones, automóviles, lavadoras, neveras o teléfonos móviles. La misma logística hotelera ha tenido que reorientar clientes y prioridades en Canarias.

Es muy difícil que a lo largo del segundo semestre de 2022 no se atraviesen situaciones coyunturales, pero delicadas y complejas, en ciertos abastecimientos. Por supuesto que la desgracia va por residencias ricas y barrios pobres: para África será mucho más duro que no lleguen cereales de Europa, Asia y la Federación Rusa y aumentarán las hambrunas y, previsiblemente, los conflictos políticos y el tráfico migratorio se intensificarán. Evidentemente Canarias –que es por su PIB la octava comunidad autónoma de España– tiene una nula influencia en esta situación. En la economía española la también llamada crisis de contenedores supondrá un coste de entre 11.000 y 13.000 millones de euros en el año en curso. Canarias deberá estar atenta a la relocalización de las actividades productivas que se aplicará a medio plazo para superar esta crisis por parte de los europeos y los norteamericanos. Por desgracia en este nuevo mapa – que si se confirma supondrá un desglobalización parcial en el segundo tercio del siglo – las islas no pueden jugar ningún papel relevante ni parece que nadie, absolutamente nadie, esté pensando en eso. Pero lo que sí puede hacer Canarias en aumentar su capacidad para almacenar recursos que más o menos aseguren una continuidad económica básica y el bienestar de los ciudadanos se vea mínimamente afectado. Tal vez esos 90 días de combustible ya no sean suficientes ni suficientemente prudentes. Igual no sería disparatado hacer un esfuerzo para garantizar el stock de un conjunto de insumos – alimentos, materiales, herramientas – hasta la próxima primavera. Con contrato y sin pagar por adelantado, obviamente.