Ciudadanos pobres, haciendas ricas

Mientras los presupuestos de los hogares se desploman, porque la inflación nos hace más pobres de lo que ya éramos, la recaudación de impuestos se dispara: el IVA –que grava el consumo– lleva cosechado un 20% más que en el inicio de 2021 y el IRPF, un 13% más. Lo mismo puede decirse del IGIC en Canarias, que está batiendo los récords de antes de la pandemia. Son tiempos felices para el erario público y tristes para el público en general. Ante el desastre generalizado, empiezan a escucharse voces que aconsejan a los ciudadanos apretarse el cinturón. Que hay que tener cara. Desde lo público nos asesoran sabiamente para que utilicemos comparadores, para conseguir el mejor precio de las cosas. Yo no sé qué coño de comparación podemos hacer para saber a qué gasolinera podemos ir para llenar el tanque de combustible sin tener que hipotecar la casa. Ni a qué mercado acudir para que la cesta de la compra no nos deje el bolsillo más vacío que la nevera de nuestras casas. Ni a qué compañía aérea alternativa puedo recurrir para que sacar un pasaje subvencionado a la Península no sea la constatación de nos están sacando la manteca. Con un IPC que está ya rozando los nueve puntos las rentas familiares están en crisis. Y lo que indigna es que las Haciendas públicas, en vez de reducir las cargas fiscales, para aliviar el peso de los contribuyentes, estén engordando a manos llenas con el incremento de la recaudación.