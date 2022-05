El día de mucha gente

Mañana será el día de doscientos mil canarios que no encuentran trabajo ni debajo de las piedras. Y el de otros miles que cobran un salario de miseria. Será el día de dieciocho mil familias que están esperando para alquilar una vivienda pública (que no existe) desde el fallecimiento del último dinosaurio. El día de miles de ancianos a los que antes les llegará la visita de la muerte que una ayuda de Derechos Sociales para que le atiendan en su casa o pueda pagarse uno de esos carísimos centros donde cuidan a los mayores. Será el día de seiscient0s mil canarios a los que Europa considera oficialmente excluidos de la prosperidad de la que disfrutan otros. Mañana será el día de esa patria en la que muchas familias harán cola en los comedores sociales de las Organizaciones No Gubernamentales, para dar de comer dignamente a sus hijos, porque ni el padre ni la madre han encontrado cómo subsistir. Será el día de casi cuarenta mil personas mayores que sobreviven —por no decir malviven— con una pensión no contributiva de apenas cuatrocientos euros mensuales, que todos los políticos han prometido subir y ningún político ha subido. Que suenen las malagueñas y los timples y las chácaras. Mañana es el Día de Canarias. Y habrá bailes. Y entregas de medallas. Y discursos. Qué bonito.