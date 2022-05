Nada nuevo bajo el sol

La generación que hoy peina canas por encima de los cincuenta recordará que en su infancia había de todo: paperas, sarampión, varicela, tétanos, viruela, tosferina, tuberculosis… A los niños los vacunaban dejándoles en el brazo una huella reveladora de toda una generación (una cicatriz en forma de pequeño círculo). Pero a pesar de que pasamos por todos los virus habidos y por haber, en ningún momento se creó un estado de pánico. Y ello a pesar de que moría muchísima más gente que en la actualidad. Pero existe un factor diferencial que explica el miedo que hoy despiertan los virus: los medios de comunicación. La sobreabundancia de información, las redes sociales o la amplificación del relato catastrofista en el lado oscuro y escandaloso de internet son el perfecto cemento para forjar una sociedad de la ignorancia. Tenemos sobrados ejemplos. Primero fue el coronavirus, hoy es la viruela del mono y mañana ya veremos. Nos alarma que aparezcan nuevos virus y hasta nos ponemos a pensar en extrañas conspiraciones. Pero los virus no son nuevos: son más viejos que nosotros. Y aunque los más jóvenes lo desconozcan, sus abuelos padecieron —sin las actuales defensas de un moderno sistema de salud— muchísimas más enfermedades infecciosas que las que se dan en la actualidad. Y además, muchas de ellas sin tratamiento posible. Conviene no perder la perspectiva para darnos cuenta de que esto no es el apocalipsis. Es lo de siempre.