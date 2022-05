Maquillaje ministerial

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares –el de la famosa foto del Falcon, con Pedro Sánchez en plan gafas de sol dentro de un avión– ha venido a Canarias. Y sus palabras han querido ser como un bálsamo para el desasosiego que produce la inmigración ilegal. Pero ha sido más como una crema de maquillaje. No ha dicho nada nuevo ni ha visitado más que lugares comunes. Seguimos sin saber por qué un alto número de inmigrantes hacia las islas proceden de Marruecos, un país donde nos hemos gastado los europeos tantísimo dinero en ayudas a desarrollo. No nos ha explicado por qué se ha blindado el Estrecho y el Mar de Alborán con más medios técnicos y de seguridad pero se ha dejado tan desprotegida la ruta hacia Canarias, que es la más mortífera. Lo más sincero que se le ha escapado al ministro –igual queriendo– es que, a pesar de la genuflexión del Gobierno de España con el tema del Sáhara, no existe ninguna garantía de que Marruecos pueda eliminar las salidas incontroladas de pateras. Tampoco nos ha quedado muy claro qué es lo que se están repartiendo entre España y Marruecos en las aguas y fondos oceánicos cercanos a las Islas. Y si ese tema formó parte del menú de la famosa cena con el Rey Mohamed VI, cuando la bandera de España se puso al revés delante de las barbas de Pedro Sánchez y su importante séquito tan corto de vista.