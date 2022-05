Lo de las carreteras canarias

En el año 2018 se firmó un convenio de carreteras entre Madrid y Canarias con el que se iba a financiar la ejecución de obras con una aportación estatal de 1.200 millones de euros, desde el 2018 al 2025. Hay gente que se lleva las manos a la cabeza porque el listado era de 69 obras y parece poca pasta para mucho piche. En realidad, lo que es un disparate es pensar que en Canarias se pueden ejecutar 69 carreteras en siete años. Para empezar porque la administración autonómica es incapaz de redactar los proyectos, licitar las obras y ejecutar el dinero disponible. Siempre va muy por detrás de la realidad. Encima, a ese dinero habría que sumarle los mil y pico millones que el Tribunal Supremo condenó a pagar al Gobierno de España, con lo que en realidad estaríamos hablando de 2.200 millones de euros. Y ya no parece tan poco dinero. Estamos entonces en que podríamos gastarnos esa pasta antes del 2025. Pero no va a ser así. Porque en Canarias se tardan tres años en poner la primera piedra de una obra de 16 viviendas públicas. ¿Capisci? El dinero del convenio no se gastará. Ni el dinero viejo, ni el nuevo. Porque aquí todo es humo de pajas. Y mientras tanto, en la Península se gastarán este año veintidos mil millones en redes de alta velocidad. Y esos sí que se gastarán. Lo nuestro es para llorar, aunque sea de risa.