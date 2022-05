La paz es lo que ahora nos importa, no la guerra

La presentación en sociedad del libro Casa de la Paz me llevó a mitad de mayo al Liceo de Taoro, de La Orotava (Tenerife), donde saludé al autor del libro, el polifacético y poliédrico profesor manchego Alfredo Villaverde, nacido en Guadalajara y licenciado en Derecho y Psicología por la Universidad complutense de Madrid, y de Magisterio en la Escuela Universitaria de Guadalajara, así como experto en cuestiones de la literatura de viajes; al dueño de la Casa de la Paz, que está situada en Benalmádena (Málaga), el ingeniero civil Luis Castro, y a los amigos Alejandro Moreno, directivo de la Real Sociedad Económica matritense de Amigos del País y Manuel Méndez, cooperante internacional en cultura.

He de reconocer que estoy cansado de ver las televisiones y de leer los periódicos, ya que ahora a todo el mundo le da por la guerra y así llevamos, en el caso de Ucrania, cerca de tres meses desde el 24 febrero pasado. Pocos hablan de la Paz y muchos de las Guerras y así nos va. Nací en la posguerra española, en 1942, no muy lejos del Liceo de Taoro, viví la crisis del racionamiento y de la segunda guerra mundial pero tuve la suerte de tener radio y luego televisión y un tío con tienda de ultramarinos. También de estudiar en Madrid durante seis años a partir de la década de los años de 1960 y leer algún que otro periódico francés o libro prohibido editado por la argentina Espasa Calpe. Incluso de ver algunas películas del cine club en el Colegio Mayor y enterarme de las consecuencias de la revolución bolchevique, de la guerra de España, la de Argelia, la de Corea por culpa del paralelo 38, la Guerra Fría de los misiles en Cuba durante 1962; el asesinato de Kennedy en 1963 y posteriormente la guerra de Vietnam cuando un grupo de jóvenes desertores norteamericanos eligieron, años más tarde, La Gomera como refugio.

En 1971 pude volar a Rusia para ver un partido de fútbol de la copa de Europa entre la URSS y España, saludar a mayores niños vascos de la guerra española, que esperaron al portero Iribar por fuera del estadio moscovita. Así conocí la segunda patria de Agustín de Betancourt, el ingeniero canario nacido en el valle de La Orotava, autor de El Picadero de Moscú, cerca de la Plaza Roja y del Kremlin. En palabras de un amigo estudioso, Carlos Puente, Betancourt fue uno de los tres egregios españoles que modernizaron Rusia en la época de Alejandro I en San Petersburgo, cuando León Tolstoy ambientó la novela ‘Guerra y Paz’. Es que España estaba peleada con Rusia pero Franco nos dio permiso a unos 5 mil españolitos para asistir al partido después del partido juagado en Madrid en junio de 1964. Cuatro años más tarde, en 1968, Rusia invadió Chequia y Eslovaquia como antes hiciera con Hungría.

En 1975 conocí la Marcha Verde cuando Marruecos invadió y ocupó ilegalmente el Sahara occidental. España se autoexpulsa y comienza la guerra entre Marruecos y los saharauis. Dé Irán recuerdo en 1978, en el aeropuerto de Teherán, la revolución que le costó la retirada al Sha de Persia, y de 1988 la revolución sandinista de Nicaragua también en el aeropuerto de Managua, al igual que la amenaza existencial de Hugo Chávez en la república de Venezuela a partir de 1999.

Recientemente he ido releyendo la obra maestra del historiador Hugh Thomas titulada La Guerra Civil española que, como bien escribió John Elliot, arroja luz sobre uno de los conflictos bélicos más confusos del siglo XX: una guerra civil entre guerras mundiales. La verdad es que uno no entiende mucho como a la gente le gusta más la guerra que la paz. Por eso es de agradecer obras literarias como este libro La Casa de la Paz, un faro anclado en El Andalus español del mar Mediterráneo, cuna de civilizaciones pero que a lo largo de su reciente historia ha vivido guerras casi continuas, con el petróleo, el gas, la energía y las armas nucleares como protagonistas. Así que muchas gracias a don Luis Castro, propietario de la Casa de la Paz, al igual que a don Alfredo Villaverde, por el libro que escribió; a don Alejandro Moreno y a don Manuel Méndez por apoyar su presentación, y por supuesto a la junta directiva del Liceo de Taoro por facilitarnos una vez más una sala para gritar: No a la guerra y Sí a la Paz, que es ahora lo que nos importa. Me hubiera gustado terminar mi intervención después de escuchar la novena sinfonía d Beethoven y evocar el Himno a la Alegría que la Unión Europea eligió como referencia a la Paz, tomando como fuente de inspiración el poema Oda a la Alegría, del prusiano Friedrich Schiller, amigo de Ludwig van Beethoven y de Alejandro de Humboldt.