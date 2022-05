Mala organización

El paciente parece haberse convertido en el último mono. En el servicio de analítica del Hospital Universitario funcionaba un sistema de números –como en la carnicería– a través del cuál podías tener una idea aproximada de a qué hora te podrían sacar sangre. Ahora lo han sustituido por una sofisticada máquina que hace un código con tus iniciales. ¿Consecuencia? Que no puedes calcular a qué hora te va a tocar. Esperar una hora y media suele ser de lo más normal, porque es un hecho lamentable, pero muy cierto, que la hora estimada que figura en la cita es muy poco estimada. O sea, nunca se cumple. Como si el tiempo de los ciudadanos careciera de valor, son citados para tirarse en la sala de espera más de una hora, como mínimo, para realizar una prueba relativamente sencilla. No es un problema de los trabajadores, que funcionan muy bien. Es un problema de la programación. No se puede citar a un paciente a las ocho y media y atenderlo a las nueve y cuarenta y cinco. Puede ser un fallo puntual, pero no la norma. Alguien debería darle un repaso al sistema de cita y a la asignación de tiempos, para acercarlos a la realidad. Sería mejor para los que trabajan y mejor, sobre todo, para los usuarios.