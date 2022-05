Viviendas en Las Palmas

La vivienda pública en Canarias no ha sido prioritaria para ningún Gobierno. El actual, hay que reconocerlo, aseguró que era uno de sus principales objetivos. Han pasado tres años de mandato y estos días, con gran despliegue de comunicación, se ha colocado la primera piedra de 16 nuevas viviendas en Ingenio (Gran Canaria). Nunca es tarde si la dicha es buena, pero tres años para colocar la primera piedra de un número tan escaso de viviendas públicas parece demasiado tiempo. Además, hay otro asunto llamativo. Sorprendentemente la primera licitación para la redacción de proyectos de un lote de más de cuatrocientas viviendas solo contempla las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Desde el Gobierno se asegura que hay más proyectos que incluyan a la provincia tinerfeña. Pero es sintomático que hayan sido las tres islas orientales las que han salido primero en la carrera por disponer de viviendas públicas. Tiene muchas lecturas, pero una, sin duda inquietante, es que alguien ha decidido que no pasa nada por movilizar el empleo y la construcción primero en la provincia de Las Palmas. ¿Por qué no se sacaron las licitaciones en toda Canarias al mismo tiempo? Bueno. No hay que romperse la cabeza para saber hacia dónde está inclinado el tablero del poder regional.