Las carreteras de Tenerife

En el año 2018 el Gobierno de España firmó una inversión en carreteras con Canarias por un importe de 1.800 millones de euros. Unos 1.200 millones correspondían a un convenio hasta el año 2025. Otros cien millones eran una adenda al convenio anterior –año 2006/2018– para terminar unas obras que faltaban. Y unos 500 millones correspondían al pago parcial de la deuda de mil millones que el Tribunal Supremo había condenado a pagar a la Administración Central.

Ahora han anunciado que se va a añadir el pago de otros 400 millones de esa vieja deuda, que se sumarán en dos años más, a todo lo anterior. Estamos hablando, por lo tanto, que desde el año 2018 hasta el año 2027 Canarias invertirá 2.200 millones en carreteras. ¿Seguro, verdad? Pues no. Ni de coña. Ni flores. Me apuesto todos los pelos del bigote a que esa inversión no se va a producir.

Tengo la impresión que metimos la gamba cuando decidimos que Canarias estuviera fuera del sistema de financiación de las carreteras peninsulares. Tenía su lógica, porque las carreteras de interés nacional, que unen dos o más comunidades, no existen en las islas. Y porque sabiendo que Madrid pasa olímpicamente del Archipiélago, depender de los funciogodos era peligroso. Además, a algunos políticos en las islas se les hacía la boca agua pensando en que serían ellos los responsables de las adjudicaciones de obras. En fin, que se unieron el hambre y las ganas de comer. Se pactó que nos dieran unas perras y nosotros nos encargábamos del piche. Y de paso, como sin querer, nos quedamos fuera de la red ferroviaria nacional. Grave error.

Lo peor, sin embargo, estaba por llegar. Con la primera gran crisis del 2008, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió incumplir el convenio de carreteras con las islas. Y nos sisaron el dinero de las inversiones que teníamos previstas. Ahí se generó esa deuda de mil millones que venimos arrastrando y que ahora, por fin, parece que van a terminar de pagar. Lo que deja en muy mal lugar a quienes antes decían que ya estaba todo arreglado, porque resulta que era mentira.

La isla con peores carreteras es, de lejos, Tenerife. Tenemos una red pésima y en un estado lamentable de conservación. La pregunta, ahora, sería saber cuántos de esos 2.200 millones se van a emplear en equiparar a Tenerife con el mismo nivel de calidad viaria que se da en el resto del Archipiélago. Pero, claro, como no se van a invertir, la pregunta es una tontería.